Stop a határon ingázóknak

Horváth Mária, a több mint húsz éve működő nagyvállalat társtulajdonosa a történtek után pár perccel szerkesztőségünknek elmondta, nem rémlik neki, hogy a kormány vasárnapi sajtótájékoztatóján egy szó is esett volna arról, hogy ezentúl nem engedik át a határon túl dolgozó, napi szinten ingázó munkásokat. „A munkásaink telefonon értesítettek minket, hogy a határon rekedtek. Az átlépéshez szükséges munkahelyi igazolás náluk volt, ennek ellenére visszafordították őket Magyarország felé. Több infóvonalat is kitárcsáztam, de senkit sem tudtam elérni. Ezután a közegészségügyi hivatalnál próbáltam kideríteni, miért fordították vissza őket, de kérdéseim ott is süket fülekre találtak. Úgy érzem, senki sem tudja, mi a teendő. Ha ez így folytatódik, nemcsak a kis-, hanem a nagyvállalatok is komoly veszélybe kerülhetnekˮ – panaszolta lapunknak Horváth Mária, majd arra kérte szerkesztőségünket, hogy ha módunkban áll, próbáljuk meg kideríteni, mi a helyzet a határátlépéssel.



Zűrzavar, fejetlenség

A munkásokkal történtekről először Petar Lazarov belügyminisztériumi szóvivőt kérdeztük. Ő az Új Szónak azt mondta, hogy megkeresésünk pillanatában egyetlen olyan rendelet sem volt érvényben, amely bármilyen módon is gátolhatta volna a szükséges dokumentumok bemutatása után az alkalmazottak átkelését. „Ha a munkáltatójuk által kiadott igazolvány érvényes, át kell hogy engedjék őket. Azt, hogy ez miért nem történt így, én sajnos nem tudom. Azt javasolom, ezekkel a kérdésekkel forduljanak az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóosztályához, hátha ott magyarázatot kapnak a történtekreˮ – mondta Lazarov.

A szóvivő javaslatára a rendőr-főkapitányságot is felkerestük, tőlük meglepetésünkre teljesen más válaszokat kaptunk. „Ebben az esetben olyan külföldi munkavállalókról van szó, akiknek jelen pillanatban nem engedélyezhetjük a belépést Szlovákia területére. Csak akkor tehetnénk így, ha ezek az alkalmazottak hivatásos sofőrök lennének, és épp árut szállítanának a szóban forgó cégbeˮ – mondta lapunknak Denisa Bárdyová, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Kiegészítő magyarázatként azt is elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán csak azoknak volt engedélyezett a határátlépés, akik az államhatártól harminc kilométerre laknak Magyarországon, van állandó magyar lakhelyük vagy átmeneti lakcímük, illetve volt a szlovákiai munkáltatójuk által kiadott munkavégzési igazolásuk. „Azok a szlovák állampolgárok, akik külföldön dolgoznak, vagy itthon maradnak, vagy abban az országban, ahol épp dolgoznak. Ha mégis hazatérnek, kötelező karantén vár rájuk – kivéve, ha csak nem egészségügyi dolgozóként vagy ápolóként dolgoznak. Azt is meg kell említeni, hogy a hivatásos áruszállító cégek sofőrjeire, a CMR-igazolvánnyal rendelkező kisebb áruszállító gépjárművek sofőrjeire, a pilótákra, a mozdonyvezetőkre, egészségügyi dolgozókra, a tengerészekre és a temetkezési vállalatok alkalmazottaira a kötelező karantén nem vonatkozikˮ – tette hozzá a szóvivő.

Óriási nyomás alatt



A felsorolt szervekkel való kommunikáció után nemsokkal megtudtuk, hogy a munkásokat végül átengedték a határon. Kíváncsiak voltunk, hogy a város egyik legnagyobb élelmiszerraktárában milyen állapotok uralkodnak, ezért személyesen is felkerestük őket.

"El sem hiszem, hogy ez történik velünk. Napokkal ezelőtt még minden zökkenőmentesen haladt, erre ma már épp hogy csak átengedtek minket a határon. Ha mindkét irányban lezárják a határokat, nem tudom, hogyan fogok munkába járniˮ – mondta a vállalat egyik munkása

Horváth Mária szerint a vírus terjedése miatt bevezetett óvintézkedésekre tényleg szükség van, de ha mindent leállítanak, akkor óriási gondoknak nézünk elébe.

„Eddig egy furgon útnak indításával nagyjából tizenhat üzlet rendelését tudtuk kiszállítani. Most annyira megnőtt a rendelések nagysága és száma, hogy maximálisan két üzlet megrendelését tudjuk eljuttatni egy furgonnal. A raktáraink folyamatos feltöltés alatt állnak, jelenleg nincs kiesés, de ha még több szigorítást vezetnek be, nem kizárt, hogy áru nélkül maradunk. Mivel Szlovákia élelmiszer-önellátása nagyon gyenge, az áruszállítás kiesésével hatalmas bajban lennének a vásárlók. Az egyik kamionunk épp most érkezett vissza Spanyolországból, a sofőrt Magyarországon már karanténba helyezték. Az árut még itt átpakoltuk és innen vittük tovább a kassai raktárba. Nem tudjuk, mi lesz, ha ez így folytatódik továbbˮ– mondta Horváth Mária.

A szóban forgó nagyraktár és a hozzájuk hasonló vállalatok számára azért is kritikus a helyzet, mert határ menti településként rengeteg határon túli lakosnak adnak munkát. „Nálunk ötvennél is több alkalmazott dolgozik. A raktárosok kilencven százaléka a határ túloldaláról jár be dolgozni. Akik tegnap reggel kezdtek, a növekvő nyomás miatt késő estig dolgoztak. A magyar kormány által tegnap délután bejelentett határzár sem könnyíti a helyzetünket, ugyanis sok munkásunk Magyarországon él, de még nem mindegyiküknek van magyarországi lakcímkártyája. Ha egyik irányba sem engedik majd őket, akkor mi lesz?ˮ – zárta a vállalat társtulajdonosa.