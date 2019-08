Speciális burkolatot kap a Taksony és Alsószeli közötti út

Sűrű a forgalom és gyakoriak a balesetek a két galántai járásbeli települést összekötő úton. Ennek egyik oka, hogy túl szűk az úttest, a tehergépkocsik kigyúrják az út szélét, és ahogy Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke lapunknak elmondta, az út szélének nincs megfelelő alapja, így az letöredezik.

“Körülbelül 100 ezer euróból javítjuk ki a Taksony és Alsószeli közötti másodrendű főút legkritikusabb szakaszait” - tájékoztatott az alelnök hozzátéve, hogy tíz éve, 2009-ben újították fel a szakaszt.

“A kivitelező, a Skanska vállalat ötéves garanciát vállalt a felújításra” - folytatta Berényi.

“A munkások is azt mondják, hogy ritkán látnak ennyire megrongálódott utat. Elismerem, hogy a foltozás sem tökéletes megoldás, de a semminél lényegesen több” - mondta Racsko Pál a Nagyszombat megyei útkarbantartó vállalat galántai részlegének mestere utalva arra, hogy nem aszfaltozzák újra az egész úttestet, hanem mintegy 2600 négyzetméteren terítenek le új aszfaltszőnyeget.

Kétszintű aszfaltozással újítják fel az utat, az első speciális réteg megkeményíti az úttestet, erre húzzák rá a másik réteget. A felújítás miatt váltakozva haladhat a forgalom Taksony és Alsószeli között. A napokban több útszakaszon munkához látnak a megyében. Lég és Csallóközcsütörtök előtt hónapokig tart majd a munka, de a Pusztafödémesre vezető, valamint a Sopornya és Vághosszúfalu közötti utat is felújítják.

Berényi József elmondta, hogy a felújítások egy részét az IROP támogatási programból fedezik. A Galántai járásban számos olyan szakasz van, amelyet tönkretesz a sűrű forgalom, elsősorban a nehéz tehergépkocsik rongálják az utakat. Egyebek mellett az 561-es út Alsószeli és Királyrév közötti szakaszán is mély kátyúk alakultak ki, de Galánta és Tallós, valamint Pozsonyeperjes között az 507-es másodrendű út is rossz állapotban van. Az alelnök közölte, hogy a megyei önkormányzat szeptemberi ülésén döntenek a következő három év felújítási terveiből, amelybe az Alsószeli és Királyrév közötti szakaszt is besorolták.

“Pontos dátumot nem tudok mondani, de 2022-ig ezt a szakaszt is felújíthatjuk” - szögezte le az alelnök. Alsószeli és Királyrév között bonyolítja a helyzetet, hogy egy kilométernyi szakasz Nyitra megyéhez tartozik, és más tulajdonába nem ruházhatnak be. “Csak a téli karbantartást tudjuk megoldani” - folytatta Berényi hozzátéve, hogy a megyehatárok korrigálásában látja a helyzet megoldását. Racsko Pál is elismerte, hogy több felújítást igénylő útvonal van a járásban, az 507-es mellett az 510-es út is de ezt nagyban tehermentesíti a 62-es elsőrendű főút. Nagyszombat megye legalább 15 millió eurót fordíthat az utak karbantartására a következő években. 5-10 millió euró közötti összeget saját forrásból különítenek el, további 10 milliót a pénzügyminisztériumtól kapott hitelből szánnak az úthálózatra, valamint tovább pályáznak az IROP támogatásokra.