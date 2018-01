Sorra újulnak meg Búcs ingatlanjai

Búcs | Tavaly közel egymillió euró értékű beruházás valósult meg Búcson.

Közel egymillió euró értékű beruházást sikerült megvalósítani tavaly az 1150 lélekszámú községben, és erre az évre is több előkészített projektjük van. A beruházások egy része pályázati forrásból, másik része önerőből készült el.

A legnagyobb, több mint félmillió eurós beruházás az osztályozott-hulladék-gyűjtő udvar felépítése és a hozzá tartozó géppark megvásárlása volt, pályázati pénzből. A gyűjtőudvar hivatalos átadása a közeljövőben esedékes.

Községháza, iskola, óvoda, faluház

„Az elmúlt években sorra újítottuk fel a községi ingatlanokat, ezeknek a beruházásoknak a hatása egyre jobban érződik a csökkenő energiaköltségeken – magyarázta Karkó János polgármester. – Ezt az irányt szeretnénk idén is folytatni.” Ha visszafelé haladunk az időben, akkor tavaly év végén fejeződött be a községháza teljes rekonstrukciója 240 ezer euró értékben, amelyre a környezetvédelmi minisztériumnál pályáztak sikerrel. Saját költségvetésből, 60 ezer euró ráfordítással részben már felújították az iskola épületét, idén pedig az ajtók és ablakok cseréje van soron, ugyancsak saját forrásból. Hetvenezer euróból teljesen megújult az óvoda, amelynek kihasználatlan részében kapott helyet a postahivatal, és rendbehozták a faluházat is (önerőből, 22 ezer euróból). Idén tervezik a szolgáltatások házának és a kultúrháznak a felújítását, valamint a szennyvíztisztító állomás teljesítményének növelését és korszerűsítését. Várják a megfelelő pályázati kiírást, de ha nem lesz ilyen, a szolgáltatások házát saját költségvetési forrásból teszik rendbe, mindegy 70 ezer euró értékben. Az évek óta üresen álló kultúrház nagyobb falat, összesen mintegy 350 ezer eurót igényelne. „Az épület energiatakarékossá tétele, azaz a szigetelés, az ajtók és ablakok cseréje, a fűtés korszerűsítése 240 ezer euróba kerül, reméljük, ezt pályázati pénzből meg tudjuk oldani. A belső felújítást viszont önerőből kell elvégezni” – mondta a polgármester.

A kultúrház érzelmi ügy

A kultúrház az egyik kulcsfontosságú téma a községben, az előző faluvezetés kísérletet tett eladására, ám ez ellen határozottan tiltakoztak a lakosok. Az épület a kilencvenes évek elejéig volt kultúrház, majd egy vállalkozás működött benne, aztán az is elköltözött. Évek óta üresen áll, az állaga is romlik, kisebb felújítást végeztek ugyan – kicseréltek néhány ajtót, ablakot, és rendbe tették a szociális helyiséget –, de ez kevésnek bizonyult. „A beruházások sorrendjének felállításakor azt tartottam szem előtt, hogy elsőként azokat újítsuk fel, amelyekben élet van, amelyeket naponta használnak a lakosok – mutatott rá Karkó János. – A búcsiak többsége érzelmi síkon közelíti meg a kultúrház ügyét, a régi szép időket emlegetve. Ezért az önkormányzat vállalta a feladatot, de később értelmes funkcióval, programokkal kell megtölteni az épületet. Ez legalább akkora feladat lesz, mint a rendbetétele.”

Észszerű döntések

Több beruházást saját forrásból tudtak megvalósítani, a szükséges pénzt elsősorban észszerű döntések eredményezte megtakarításból teremtették elő. Ilyen volt például egy szemétszállító autó megvásárlása: míg a korábbi szolgáltató évente 28 ezer eurót számlázott a szemét begyűjtéséért és elszállításáért, addig most, saját kocsival, 4800 eurójába kerül a falunak.

A kocsi ára 21 ezer euró volt, tehát már az első évben megtérült a beruházás. 32 személyes autóbuszt is vett a falu, amely egyrészt iskolabuszként funkcionál, másrészt a településen működő civil és sportszervezetek is használhatják, de nyári szezonban vagy hétvégeken egyéb célokra, kirándulásokra is kölcsönözhető, így némi bevételt is hoz.

Ugyancsak megtakarítást jelent, hogy a polgármester csak az alapfizetésért dolgozik, minden egyéb juttatásról lemondott, és példáját követve az önkormányzat tagjai is lemondtak képviselői, illetve alpolgármesteri javadalmazásukról. Ezek az intézkedések évente összesen több mint 50 ezer euró megtakarítást hoznak a falunak, amit fejlesztésekre tudnak fordítani.