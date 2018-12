Sok helyen havasak maradhatnak a járdák

A városrészekkel közösen oldaná meg a főváros úthálózatának téli karbantartását Matús Vallo főpolgármester. Pozsonyban több tényező is hátráltatja a hóeltakarítást.

Vallo a héten egyeztetett a városrészek polgármestereivel. A főpolgármester elmondta, több helyen is gondot okoz a téli útkarbantartás. A fővárosban több mint egymillió négyzetméternyi járdáról kell eltakarítani a havat. A járdák kilencven százalékát csak kézzel lehet megtisztítani, mert a kotrógépek nem férnek el a szűk területen, ez nemcsak a magisztrátus hatáskörébe tartozó, hanem a városrészekben lévő járdákra is érvényes. Arról, hogy melyik járda melyik hivatal hatáskörébe tartozik, nincs egyértelmű adatbázis. A városrészek polgármesterei is kritizálták a törvénymódosítást. A főpolgármester szerint Pozsony előző vezetése két vállalatra szabta a téli karbantartásra vonatkozó pályázatot, amelyet a közbeszerzési hivatal is megvizsgált. A magisztrátus közleménye szerint mindkét cég leszögezte, képes elvégezni a munkát és ezt a múlt hétvégi havazáskor bizonyították is, de bővíteni kell az üzemirányító központok kapacitását. Vallo forróvonalat indítana, melyen bejelenthetik a lakosok, hol kell eltakarítani a havat. A találkozón megegyeztek arról, hogy a városrészek és a főváros vezetése összehangoltan és közösen irányítja a hóeltakarítást, és kijelölték a kapcsolattartó személyeket. A városrészek egy térkép segítségével arról is tájékozódhatnak, melyik járda kihez tartozik. „Mindent megteszünk, hogy elvégezzük a téli karbantartást, de ki kell mondanunk, hogy nem tudjuk eltakarítani a havat az összes járdáról” – jelentette ki a főpolgármester, aki a lakosok türelmét és segítségét kérte. Egységesítenék a járdák karbantartását, rendeznék a gyalogutak alatti területek tulajdonjogát és a nyilvántartásból hiányzó járdákat is beiktatnák a rendszerbe. „Ezt idén télen már nem tudjuk megvalósítani. De már most megoldást kell találni arra, hogy az összes járdát megtisztítsuk, ha már ez teljes mértékben az önkormányzatok feladata” – fogalmazott Vallo. Felmerült egy közös közterület-fenntartó vállalat megalapításának terve is, de ezt még a képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia.

Az ország más településein sem tudják teljesíteni a törvényben foglalt feltételeket, ugyanis hiányzik a megfelelő műszaki felszerelés és a munkaerőhiány miatt nincs, aki letakarítsa a havat a járdákról. Galántán már hetekkel ezelőtt figyelmeztető táblákkal jelölték meg azokat a járdaszakaszokat, ahonnan a város nem tudja eltakarítani a havat. Léván fontossági sorrendben tisztítják az utakat, Komáromban arra kérik a lakosokat, hogy bár már nem kötelességük, de ha tehetik, takarítsák el a házuk előtti járdákat.

- Németi Róbert felvétele

Ötven kilométerrel több járdát kell takarítani Léván

Fontossági sorrendben tisztítják télen a város útjait. Jóval több feladat hárul a városra a májusi törvénymódosítás miatt, mely szerint minden városi út és járda téli karbantartása az önkormányzat feladata. Léván eddig száztíz kilométer hosszú útszakasz és harminchat kilométer hosszú járdaszakasz téli karbantartásáért felelt az önkormányzat. Az új rendelet szerint további ötvennégy kilométer járdaszakaszt kell biztonságossá tenni a városban és a Lévához tartozó városrészekben. A meteorológusok a következő napokra több helyen is ónos esőre, csúszós, balesetveszélyes utakra figyelmeztetik a régióbeli lakosságot. Léva az utak karbantartását végző Vialle céggel közösen feltérképezte a helyzetet a városban, és egyfajta fontossági sorrendet állított fel. Gépekkel a tisztítást és a szórást csak azokon a helyeken tudják elvégezni, ahol átjárhatók az utak, nincsenek járdaszegélyek, lámpaoszlopok, útjelző és információs táblák, illetve virágládák. Hóekével felszerelt traktorokat, valamint kavics és só keverékét szóró kisteherautókat használnak a főtéren és a sétányon. A nehezen hozzáférhető helyeken a cég munkatársai lapátolják el a havat és sózzák a járdákat. Az utak és járdák téli karbantartását végző cég dolgozói figyelmeztetik a lévai lakosokat, lehetőleg ne parkoljanak a járdaszegélyeken, mert az autóktól nem férnek el a gépeik a szűkebb utcákbanGondot okoz a szűk utcák téli karbantartása

Komáromban 40 kilométerrel több

Komáromban eddig 65 kilométernyi járdaszakaszt kellett tisztítania a városnak, az új jogszabály hatályba lépését követően ez további mintegy 40 kilométerrel bővül. Patus Sándor, a városi hivatal városüzemeltetési főosztályának vezetője elmondta, elsősorban a családi házas övezeteket érinti a változás, ahol keskenyek a járdák, és megfelelő technika hiányában csak lapáttal lehet tisztítani őket. „A jövő évi költségvetésben szeretnénk egy új, a célnak megfelelő gép vásárlására pénzt elkülöníteni, addig marad a kézi takarítás, de nehéz embereket találni erre a feladatra” – mondta. Ezért arra kérik a lakosokat, aki teheti, továbbra is takarítsa el a háza előtti járdáról a havat, már csak saját biztonsága érdekében is. (béva, szaz, vkm)

Dunaszerdahely felkészült

Dunaszerdahely. Az utak és a járdák karbantartásával a város által működtetett Municipal Ral Estate DS Kft. törődik. Harmanovszky Viktor, a közterületeket felügyelő részleg vezetője lapunknak elmondta, felkészültek az új törvényt szem előtt tartva készültek fel a télre. A terület, amelyről a városnak kell eltakarítani a havat, az új jogszabály értelmében megháromszorozódott. A vállalat több, főleg járdák takarítására használt kis géppel készült fel a hóesésre, és ez úgy tűnik be is vált. Még mindig akadnak járdaszakaszok, amelyekről a lakosok lapátolják el a havat, annak ellenére, hogy ez már nem kötelességük. Harmanovszky Viktor elmondása szerint már hajnali háromkor elkezdik a hó eltakarítását, valamint az utak és járdák szórását. Csak arra kérik a lakosokat, hogy amikor havazik, úgy parkoljanak, hogy a hókotró gépek elférjenek mellettük.

A kassai járdák téli takarítását és karbantartását a KOSIT hulladékkezelő vállalat végzi. A cég már november 1. óta készenlétben van, a téli karbantartásra összesen 44 gépet és 250 munkást tudnak beveteni. „Az új törvény miatt szinte minden településen duplájára nőtt a megtisztítandó járdák és közutak száma. A járdákat előre megszabott rendszer szerint, fontossági sorrendben fogjuk megtisztítani” – közölte a KOSIT. Kassa 22 városrészéből mindössze hétben fogják rendszeresen tisztítani a járdákat, a többiben az önkormányzat köteles elvégezni a munkát. „Ha két vagy több járda párhuzamosan fut, vagy ha egy lakótömb mindkét oldalán járda van, csak egyet fogunk takarítani” –közölte a vállalat. (béva, szaz, vkm, sk)