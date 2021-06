Simon-Júda: zöld jelzésre várnak

Az idei Simon-Júda vásárt a tervek szerint október 7-e és 10-e közt tartják meg a városban, de hogy egyáltalán megrendezhetik-e, az az országos járványstáb és az országos tisztiorvos engedélyétől függ – értesült lapunk Sipos Istvántól, a városháza szakelőadójától, a vásár biztosától.

„Mindenképp számolunk vele, ennek érdekében már zajlanak az előkészületek, de hogy valóban nyithat-e majd a vásár, az attól függ, hogy országosan mikor engedélyezik a nagyvásárok megtartását. Épp ezért a város honlapján közöltük, hogy részletesebb információkkal június végén tudunk szolgálni”

– mondta az osztályvezető.

Sipos hozzátette: a háttérben már zajlik a szervezés, a standfoglalásokon és bérléseken kívül már most előkészítenek mindent, hogy ha megkapják a zöld jelzést, azonnal tudjanak lépni. Tehát a vásár térképét, a zónabeosztást, a városrészek lezárásának tervét már most intézik, miként a szolgáltatók részéről a víz- és áramellátást, a használt olaj begyűjtését, a hulladékelhordást szintén. Tehát, ha a nagyvásár a kormánytól és az országos tisztifőorvostól is zöld utat kap, akkor Párkány internetes oldalán azonnal közzé teszik majd a Simon-Júda standbérléseinek és lebonyolításának részletes szabályait is. Még nem tudni, hogy az országos hatóságok mikor döntenek az ügyben, minden a járványhelyzet további alakulásától függ.

A nagyvásárok tartása kapcsán megkerestük Zuzana Eliášovát, az egészségügyi tárca szóvivőjét is, ha válaszol, akkor cikkünket frissítjük.