Samut kizárták a frakcióból, megszűnhet a párttagsága is

Gúta | Kizárta soraiból az MKP-frakció Samu István képviselőt. A párt alapszabálya értelmében ezzel megszűnhet a párttagsága is. A 17 tagú testületben Samu kizárásával 5 tagja lesz az MKP-frakciónak.

Rögtön az alakuló ülésen a bizottságok számának csökkenése és az elnöki posztok elosztása miatti tiltakozásul három független képviselő kivonult a teremből, az ülés másnapján pedig az MKP-frakció kizárta soraiból Samu István képviselőt. A párt alapszabálya szerint viszont a kizárással megszűnik párttagsága is, miközben Samu István tagja az MKP Országos Elnökségének, Országos Tanácsának, valamint járási elnökségének is.

Már az jelzésértékű volt, hogy Samu István az alakuló ülésen nem párttársaival ült egy padban.

Az is nyílt titok a városban, hogy személyes ellentét van a párt helyi alapszervezetében egyes személyek között, ami már a választási kampányban is megmutatkozott, közös plakátképre sem álltak össze a jelöltek.

Samu István azt is csak a hétfői alakuló ülés előtt jelezte, hogy be akar lépni az MKP-frakcióba. Elárulta, a frakció alakításáról szóló megbeszélésén azért nem írta alá belépési szándékát, mert szeretett volna néhány módosítást elérni a frakció szabályzatában, amit a többség elvetett. Az ülésen felszólalt a bizottságok számának 10-ről 7-re csökkentése ellen is, ami szerinte nem racionális, hanem radikális lépés. Módosító indítványát, amelyben 8 szakbizottságot javasolt, a többség nem támogatta, párttársai sem.

Samu István Facebook-bejegyzésben adta hírül kizárásának tényét, hozzátéve, ezentúl ő lehet az MKP „élő lelkiismerete Gútán”. Madarász Róbert, a párt helyi frakcióvezetője lapunknak megerősítette a kizárás tényét, de az okokat – belső ügynek minősítve az esetet - nem részletezte. „Az egyik frakciótársunk bizalmatlansági indítványt nyújtott be Samu István ellen, amiről szavaztunk” – mondta. Samu István egyelőre nem akarta kommentálni az esetet, szeretné megvárni a párt országos elnökségének ülését. Az MKP sajtóosztálya kérésünkre az alábbi nyilatkozatot juttatta el lapunkhoz: „Tudomásunk van a gútai önkormányzati esetről, amelyet e pillanatban belső ügyként kezelünk. Az MKP vezetősége a megfelelő jogi lépéseket és az alapszabály előírásait figyelembe véve meg fogja hallgatni mindegyik érintettet. Egyelőre nincsenek olyan információink, amelyek alapján állást foglalhatnánk az ügyben. Nem szeretnénk egy esetlegesen tisztázatlan kérdéssel a sajtón keresztül foglalkozni.” A párt alapszabálya 5. paragrafusa 3. bekezdésének h) pontja szerint a tagsági viszony megszűnik, ha „a tag kilép, vagy kizárják a párt helyi, megyei, parlamenti, európai parlamenti frakciójából”.