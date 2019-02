Rossz időben tovább tart nyitva a hajléktalanszálló

A városban harminc körül van a hivatalosan nyilvántartott hajléktalanok száma. Az önkormányzat a buszpályaudvar melletti épületet jelölte ki hajléktalanszállónak, már néhány éve ott húzódhatnak meg tél idején azok, akiknek nincs hova menniük. Nem mindenki, aki az utcán tölti a napjait, kívánkozik a menhely nyújtotta meleg biztonságába. A menhely 12 személyes, ám mindössze kilencen veszik igénybe állandó jelleggel. Az ott-tartózkodás egyik előfeltétele ugyanis, hogy tilos az alkoholfogyasztás. A menhely este 19 órától reggel 8 óráig van nyitva. Pár évvel ezelőtt az ott lévők étkeztetéséről is gondoskodtak, ez most már nem érvényes. Az ételről mindenkinek magának kell gondoskodnia, viszont a hajléktalanok rendelkezésére áll egy komplett, minden szükséges eszközzel felszerelt konyha, és természetesen minden feltétel megadott a tisztálkodásra is. Reggel ugyan el kell hagyni a menhelyet, de ha erős fagyra van kilátás, akkor a rászorulók napközben is bent maradhatnak. „Folyamatosan figyeljük az időjárás-jelentést, és eszerint aktualizáljuk a feltételeket. Ha mínusz öt fok körüli hőmérsékletet jeleznek, vagy erős havazást jelentenek, akkor vagy meghosszabbítjuk a nyitvatartást, vagyis kb. reggel 10 óráig maradhatnak nálunk a hajléktalanok, vagy akár éjjel-nappal is nyitva tart a menhely” – mondta Bartalos József, a városi hivatal szociális osztályának munkatársa.

Januárban többször is előfordult, hogy délelőtt tíz, esetenként déli tizenkét óráig is nyitva állt a szálló. (dunaszerdahelyi.sk/ sk)