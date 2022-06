Rendhagyó gyermeknapot tartottak Párkányban

Szerda délelőtt az egykori komp parkolójában karambolozott egy rendőrautó, a gépkocsi súlyosan sérült vezetőjét pedig a tűzoltóknak kellett szó szerint kivágniuk a járműből, hogy aztán a gyorsmentők ellássák és elszállítsák a sérült személyt – így kezdődhetne a tudósítás egy éles bevetésről. Mindez viszont a párkányi gyermeknapon játszódott le, bemutatóként, a gyerekek pedig megtapsolták a profi mentést. Ma ugyanis a helyi és a járási rendvédelmi szervek, a városi és az állami rendőrség, a katonaság, a tűzoltóság, valamint az Érsekújvári Járási Rendőr-főkapitányság kutyás osztaga „akciózott“ a Duna-parton. A nemzetközi gyermeknapon a legkisebbeknek is bemutatták a rendvédelmi, önvédelmi teendőket, a műszaki mentést, a hadsereg és a rendőrség különféle fegyvereit és eszközeit. Mint azt Hanula Imre városi rendőrparancsnok lapunknak elmondta, rendhagyó, ugyanakkor hasznos és tanulságos napot szerveztek a gyerekeknek, akik természetesen ma sportolhattak is, célba is lőhettek, de volt zsákban futás, kötélhúzás, a legkisebbek pedig örömmel ültek be a különféle bevetési járművekbe. A gyerekek láthatták, mi történik egy közlekedési balesetnél, miképp zajlik a mentés, mi a teendő akkor, ha kigyullad egy személygépkocsi, vagy éppen azt, hogy miként dolgozik egy speciális feladatokra kiképzett rendőrkutya. A lévai kaszárnyából érkezett katonák pedig önvédelmi bemutatót is tartottak, különféle harci eszközök működését ismertették, sőt, még toborzósátorban is fogadták a közönséget.

„Szerettük volna, ha szabad téren, egy tömeges rendezvény keretében, interaktív módon és minél érdekesebb dolgokkal ismerik meg a gyerekek a rendőrség, a tűzoltóság, a mentők és a katasztrófavédelem munkáját. Persze a játék és a sport sem maradhatott el a mai napon. miként a gyerekeknek szánt jutalom sem“ – tette hozzá a parancsnok. A rendhagyó gyermeknap nem csak az óvodások körében aratott sikert, ottjártunkkor középiskolásokat is érdekelte a katonaság és a rendőrség felkészültsége és főként rendszeresített fegyverzete.

Az idei párkányi gyermeknap tehát eléggé „harciasra“ és komolyra sikeredett, de a közönségnek tetszettek a szakmai bemutatók.

Egyetlen zavaró körülmény rondított bele az élménybe. A lángoló gépkolcsi oltása közben a fekete, fullasztó füst szinte beborította a gyerek nézőközönség egy részét. Igaz, ilyen körülmények közt és a széljárás miatt nem lehet „irányítani” a füstöt. De talán legközelebb jobban meg kellene gondolni, miképp és hogyan helyezik el a közönséget – vagy a műveleti területet. (A szerk. megjegyzése)