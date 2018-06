Remények és kételyek – ipari park épül Enyickén

Kassa/Enyicke | A Jaguar nyitrai beruházása után újabb nagy autógyártók érkezhetnek Szlovákiába. Az újonnan érkező vállalatok a komoly munkanélküliséggel küszködő keleti országrészben telepedhetnek le.

A Kassához közeli települések polgármestereit még nem tájékoztatta a kormány, de elmondták, bíznak benne, hogy a beruházók a helyiek számára előnyös feltételekkel fognak működni.

Öt nagyberuházó

A kormány hetekkel ezelőtt döntött arról, hogy a Kassától délre fekvő Enyickén 250 hektáros stratégiai ipari parkot hoznak létre. A nyitrai után ez lesz a második stratégiai ipari park az országban. A kormány ezzel párhuzamosan döntött arról is, hogy blokkolja a földek eladását az ipari park területén, hogy megelőzzék a spekulatív eladásokat, később pedig gyorsabban sajátíthassák ki a szükséges földterületeket. „A parkot azoknak a nagyberuházóknak szánjuk, akikkel jelenleg is tárgyalunk. Öt nagy társaságról beszélhetünk, amelyek között európai és ázsiai cégek is vannak” – nyilatkozta Peter Žiga gazdasági miniszter. Bár az ipari park létrehozásáról már hetekkel ezelőtt felröppentek az első hírek, a környező települések polgármestereit még senki sem tájékoztatta a részletekről. Patrik Rusňák, Hernádgecse (Geča) polgármestere lapunknak elmondta, annyit tudnak, ami az eddigi híradásokban elhangzott. „Mivel a kormány és a lehetséges beruházók közti tárgyalások még nem zárultak le, nem kaptunk részletes tájékoztatást. Senki sem tudja, melyik cégek kapnak helyet az említett területen. A lakosok többsége örömmel fogadta a híreket, de mindenki azt reméli, olyan befektetők érkeznek hozzánk, amelyek környezetkímélő módon és számunkra is elfogadható feltételekkel működnek” – nyilatkozta lapunknak Hernádgecse első embere. Hozzátette, a faluban nincsenek különösebb gondok a munkanélküliséggel, de bíznak benne, hogy az új befektetők jó hatással lesznek a térségben működő cégek fizetéspolitikájára. Miloš Barcal, Enyicke polgármestere is hasonló állásponton van.

Nem csak szeméttelep?

„Csak a tárgyalások lezárulta után fognak részletesen tájékoztatni bennünket. A térségben már több ipari park is van, bízom benne, hogy ez a projekt tovább javítja a foglalkoztatottságot a térségben” – nyilatkozta lapunknak Barcal. Konkoly József, a közeli Kenyhec polgármestere kissé szkeptikus. Azt mondta, nem érti, miért pont ide tervezi a kormány a beruházást, de bízik benne, hogy minden az ígéretek alapján fog történni, és nem csak szeméttelep lesz a tervekből. „A kenyheci ipari parknak jól kiépített infrastruktúrája van. 19 cég működik itt, közülük 10 gyártással foglalkozik. A park továbbfejlesztése is módunkban áll, sőt, elegendő hely van más befektetők számára is” – nyilatkozta lapunknak a polgármester. Hozzátette, az utóbbi tíz évben rengeteg cég érdeklődött a keleti régió iránt, több ezer új munkahelyet ígértek, végül más régiókban telepedtek le. Kassától keletebbre sajnos egy cég sem megy, pedig ott sokkal több a munkanélküli.

Két nagy autógyártó

Az új ipari park iránt két nagy autógyártó is érdeklődik – tudta meg a Hospodárske noviny gazdasági napilap. Eszerint Szlovákia már csak Romániával van versenyben a kínai Zhi Dou autógyártó beruházásáért, a végeredmény azonban egyelőre kétséges, hiszen míg a románok a beruházás 50 százalékának megfelelő állami támogatást ígérnek, Szlovákia „csak” 35 százalékosat. A döntés őszre várható.

A másik beruházó a BMW lehet. Az autógyártóról már 2012-ben és 2013-ban is röppentek fel olyan hírek, hogy új gyárát Szlovákiában építi fel, ezt azonban rendre cáfolták. A Hospodárske noviny szerint ezúttal nem mondott határozott nemet. „A BMW rendszeresen felméri, mely országok lehetnek számára vonzók. Ha a kereslet meghaladja a kapacitásainkat, nem kizárt a további terjeszkedés” – nyilatkozta Sandra Schillmöller, a BMW szóvivője. Az enyickei ipari parkban telepedhet le a szintén kínai LingLong gumiipari óriásvállalat is, amely Európában tervezi felépíteni új gyárát. A LingLong eredetileg Csehországot választotta volna, sajtóértesülések szerint azonban ott nem talált megfelelő területet elképzelései megvalósításához.