Rekordszámú gyerek szórakozott a Pöttyös Gyíkok táborban

A július 19. és 23. között megszervezett Pöttyös Gyíkok napközis tábor a helyi sportpályán rendezkedett be. „Idén rekordszámú gyerek jelentkezett, összesen 142, ilyen sokan eddig még sohasem voltunk. Közülük is 28 gyermek a helyi alapiskola elsőse. Tavaly, amikor 120 gyerekkel táboroztunk, úgy véltük, ez a létszám a felső határ, de az idei létszámmal sikerült felülmúlnunk a tavalyit” – mondta el lapunknak Rebró Ágota, Pozsonyeperjes alpolgármestere, aki az első évfolyamtól kezdve lelkes szervezője a nyári tábornak. A gyerekeket életkoruk alapján osztották csoportokba, természetesen minden csoportnak saját neve van, melyről a csoporttagok közösen dönthettek. Ennek köszönhetően a táborban például a Mindegy csoport, a Lajosok csoportja, a Szent Gyíkarcúak Csoportja, illetve a Fabatkák és Csíkos Bálna csoport szórakozott egész héten. Minden csoportnak saját emblematikus zászlója van, e köré csoportosulnak a reggeli sorakozókor. A sorakozót a reggeli tánc követi, ekkor az egész táborsereg táncra perdül egy betanult koreográfia szerint. Ez a zene napjában többször is felcsendül és akkor, mintegy flashmobként a gyerekek csapot-papot otthagyva futnak a „táncparkettre”, mert ez a közös tánc a tábor záróműsora, amelynek addigra tökéletesnek kell lennie.

A táborban minden nap vannak kézművesek, korongozók, takácsok, pólófestők és kosárfonók, de minden napra jutott valamilyen egyedi program is. Ilyen volt a dunai csónakázás, az íjászat, a medencés pancsolás vagy a lovaglás. A táborba orvostanhallgatók is ellátogattak, ők a nagycsoportoknak az elsősegélynyújtást, az újraélesztést mutatták be, a legkisebbek pedig egy óriási mackót műthettek meg teljes orvosi felszerelésben. Nagyon kedvelt a táborozók körében a drámajáték és a különböző labdajátékok, a méta, a számháború vagy a húzócska.





A gyerekseregről 45 felnőtt gondoskodott a hét folyamán, ugyanakkor a tábor megvalósítása érdekében az egész falu összefogott. Nemcsak a vállalkozók és a helyi nyugdíjasklub, hanem korábbi táborozók, szülők lehetőségeikhez mérten segítették a gyerekek egyhetes gondtalan szórakozását. Ki gyümölccsel, ki ivóvízzel, ki üdítővel vagy tisztítószerekkel. Olyanok is voltak, akik a mindennapi munkában segítettek, hiszen mintegy 200 ember napi ellátása nem kis feladat. Utóbbiból a helyi alapiskola konyhája is jelentős részt vállalt. Több szülő már most jelezte, hogy a jövő évi táborba is szeretné bejelenteni gyermekét. Nem csoda, hiszen a gyerekek körében már évek óta osztatlan sikert arat ez a tábor. Vannak, akik már reggel fél nyolc előtt a kapuban várakoznak, hogy végre bemehessenek a pályára, 16 óra után pedig sírva könyörögnek, hadd maradhassanak még. Sőt, több gyerek is reklamált a szervezőknél, hogy az egyhetes tábor csupán 5 napon át tart! Ha az érdeklődés és a létszám ilyen tempóban fog növekedni a jövőben is, nem kizárt, hogy két turnusban kell megszervezni a pozsonyeperjesi Pöttyös Gyíkok tábort.