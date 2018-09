Rekord: 218 literes óriásfröccs Szímőn

Szímő | Az ország legnagyobb, 218 literes fröccsével emlékeztek Jedlik Ányos fizikusra, feltalálóra, bencés szerzetesre, a Vág menti község szülöttére. Szímőn hetedszer tartottak Fröccsnapokat, a rendezvényt gazdag kultúrműsor kísérte.

A Karthago együttes, Bereczki Zoltán, a For you acapella és Zoltán Erika szórakoztatta a közönséget. Jedlik Ányos – a dinamó, a forgony, az elektromos kocsi és számos más találmány megalkotójának – nevéhez fűződik a szikvíz, a szódavíz felfedezése és az első fröccs elkészítése. A Fröccsnapokon részt vettek a Magyar Szikvízgyártók Jedlik Ányos Lovagrendjének tagjai, a jéghideg ital a lovagrend 236 literes barátságkelyhében készült. A Rajnai rizling a helyi szövetkezet ajándéka volt. Az italt jelképes áron megvásárolhatták a vendégek, a bevételt Szófia, a szímői Kucharovič házaspár egészségi gondokkal küzdő kislánya kapta meg fejlesztő eszközökre. A rendezvényen jelent voltak a magyarországi testvértelepülések, illetve a Szímőhöz közeli községek önkormányzati kéviselői. Varga Lajos, a Magyar Szikvízgyártók Jedlik Ányos Lovegrendjének elnöke az elmúlt hat évben nem talált kivetni valót a rekordfröccs ízében, most viszont arra utalt, hogy még két liter szódavíz hiányzik ahhoz, hogy a Jedlik-féle fröccs tökéletes legyen. Eleget tettek a kérésének, feltöltötték a szükséges szódamennyiséget. Bób János, Szímő polgármestere elmondta, több mint ezer eurót gyűjtöttek össze a kis Szófia gyógykezelésére a fröccsért kapott adományokból.

A főzőversenyt gulyás kategóriában a szímői mezőgazdasági szövetkezet csapata nyerte babgulyásával. Pörkölt és paprikás kategóriában a szímői vadászszervezet kakastaréj-pörköltje bizonyult a legjobbnak. Első helyezést kapott továbbá a Harcsa Team, amely harcsafilével remekelt és halételek kategóriájában a Jedlik Ányos Lovagrend korhelyes halászléje lett a legfinomabb.

Első díjjal jutalmazta a zsűri a TJ Agro Zemné takart káposztáját, künöndíjat kapott az MKP helyi szervezetének csapata, ők vegyes gulyással remekeltek, és különdíjas lett Nagy Ferenc, aki marhagulyást főzött.

Az Új Szó a rendezvény médiapartnere.