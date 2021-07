Regisztráció nélkül is oltottak Dunaszerdahelyen

A hétvégén is folytatódott a Covid-19 elleni oltás beadása a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában.

Dunaszerdahely | A hétvégén is folytatódott a Covid-19 elleni oltás beadása a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában.

Vasárnap már azok az érkezők is megkaphatták a vakcinát, akik előtte nem regisztráltak az oltásra. Nagyszombat megye három oltópontján tették lehetővé a regisztráció nélküli oltást a 16 évnél idősebbek számára, a megyeszékhelyen, Pöstyénben és Dunaszerdahelyen. Csak a személyi igazolványt, az egészségügyi kártyát és a kitöltött kérdőíveket kellett bemutatniuk az érkezőknek. A közösségi portálon olvasható információk szerint összesen ezerötszáz védőoltást adtak be előzetes regisztráció nélkül. Berényi József, a megyei önkormányzat alelnöke elmondta, vasárnap 1 122 oltást adtak be Dunaszerdahelyen, ezek közül 600-at nem regisztráltaknak.

„Eredetileg Nagyszombatba kaptam időpontot, de mikor megtudtam, hogy Dunaszerdahelyen is megkaphatom a vakcinát, megszüntettem a regisztrációm, és inkább ide jöttem” - meséli egy galántai járásbeli hölgy, aki délelőtt várakozás nélkül kapta meg a Pfizer vakcináját. Egyelőre nem tudni, hogy a következő hétvégén újra lesz-e lehetőség regisztráció nélkül oltakozni Dunaszerdahelyen.

„Ez attól is függ, hogy mennyi vakcinát tudunk beszerezni, és lesz-e elég regisztrált jelentkező az első oltásra. Az oltóponton dolgozó ötven ember munkáját nem alapozhatjuk a nem regisztrált személyekre. Átoltás szombaton biztos lesz azoknak, akik már a második adagra várnak” - közölte Berényi József.