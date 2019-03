Rácz Noémi két évtizednyi alkotása a Löffler Múzeumban

Rácz Noémi grafikusművészt a gyermekirodalom kedvelői elsősorban könyvillusztrátorként ismerik. A képzőművészeti körök azonban grafikus és festőművészként is díjazzák tevékenységét, nemzetközi megmérettetéseken és versenyeken számos elismerést és díjat szerzett rajzaival, festményeivel és grafikáival. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy alkalmazott grafikusként is folyamatosan tapasztalható jelenléte környezetünkben, méltán kijelenthetjük: Rácz Noémi tehetséges és sokoldalú képzőművész, aki családját és barátait előtérbe helyezve bőven megelékszik a keleti országrész adta lehetőségekkel. „Számomra azért is nagyszerű érzés itt kiállítani a munkáimat, mert személyesen is ismertem Löffler Bélát. Gyerekként sokat jártam hozzá, nagyon sokat beszélgettünk, a szüleim pedig konkrétan hozzá vittek el, hogy kiderítsék, van-e tehetségem a rajzoláshoz vagy a festéshez. Pontosan ezért hatalmas öröm tölt el, hogy újra a szülővárosomban mutathatom meg az eddigi munkáimat a nagyérdeműnek. Mivel már saját diákjaim is vannak, úgy érzem, hogy valamilyen szinten sikerült hatást gyakorolnom a fiatalabb generációra, és pontosan ezért a lelkem mélyén abban bízok, hogy egyszer majd ők is rájönnek arra, mennyi mindent adott nekik ez a gyönyörű város” – nyilatkozta lapunknak Rácz Noémi. A kiállításon megközelítőleg két évtizednyi kemény munka eredménye tekinthető meg. A falra akasztott illusztrációk a művésznő főiskolás éveitől egészen legfrisebb alkotásaiig mutatják be a képzőművész munkásságát. A kiállításon megtekinthető illusztrációkban több képzőművészeti stílus, köztük a klasszikus és a kombinált festészet, illetve a digitális eljárással készülő képek is felelevenednek. A kiállítás az Erzsébet utca 20. sz. alatti Löffler Múzeum első emeletén tekinthető meg hétköznaponként és szombaton reggel tíztől este hatig, vasárnaponként délután egytől ötig.