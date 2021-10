Rács mögé is kerülhetnek a falfirkászok

Nem tudom felfogni – és ezzel bizonyára nem vagyok egyedül –, hogy miért jó az valakinek, ha megrongálja mások tulajdonát. Nyilvánvaló, hogy az ismeretlen művészt vagy művészeket a „kreativitásˮ hajtotta, de ha már ennyire megihlette őket a múzsa, egy nemrég felújított lakótömb homlokzata helyett okosabb húzás lett volna inkább egy elhagyatott, omladozó téglafalat átfesteni vagy olyan helyen festegetni, ahol az megengedett. Ilyen például az Optima bevásárlóközpont melletti nyilvános fal. Kassán évek óta nagy sikerük van a falfestményeknek, természetesen nem az illegálisan készült alkotásoknak. A városban egyre több helyen láthatóak engedélyezett falfirkák, egy helyi szervezet igyekszik teret nyújtani és alkotófelületet keresnek a „művészeknekˮ. Az illegális falfirkászokra a rendőrség komoly büntetést róhat ki.

Falfirkászok rács mögött

„A Kassai Kerületi Rendőrkapitányság fokozott figyelmet szentel a szóban forgó problémának. Az önök által vázolt, falfirkálásként ismert cselekmény jogi szempontól a büntető törvénykönyv 246-os paragrafusa szerint idegen vagyontárgy megsemmisítése vagy megrongálása által okozott kárnak minősül. Az elkövető akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is sújtható. A paragrafus negyedik bekezdésében foglaltak szerint hét évtől tíz évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhető, utóbbi akkor következhet be, ha az elkövető kimondottan nagy mértékű kárt okoz” – tájékoztatta lapunkat Jana Mésarová, a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője. Mésarovától azt is megtudtuk, hogy a szóban forgó bűncselekményt részben a rendőrség kamerarendszerével, részben pedig egyéb térfigyelő berendezésekkel követik figyelemmel, arra azonban nincs elegendő kapacitásuk, sem hatáskörük, hogy egy-egy város, adott esetben a Kassa területén lévő összes épület és lakóház megfigyelésére szolgáló kamerarendszert biztosítsanak.

„Éppen ezért arra szeretnénk kérni az épületek fenntartóit és a tulajdonosokat, hogy ha módjukban áll, saját hatáskörükben gondoskodjanak egy ilyen rendszer működtetéséről, szükség esetén pedig azonnal jelentsék a keletkezett károkat a rendőrségnek. A rendőrség köteles minden bejelentést ellenőrizni és a törvényben szabályozott módon eljárni” – tette hozzá a rendőrségi szóvivő. A témában a kassai önkormányzat véleményét is kikértük, lapzártáig nem kaptunk választ.

Így nézett ki a graffiti a váratlan átalakítás előtt. - A szerző felvétele

Vannak kivételek

Mivel több olyan személyt ismerek, aki hasonló aktivitással foglalkozik és a legálisan készült alkotásaival pénzt is keres, az ő véleményükre is kíváncsi voltam. Bocsárszky Zsolt kassai festőművész tagja annak a nemzetközi, jobbára felvidékiekből álló csapatnak, amely többek között az úgynevezett szabadulószobákat tematikusan kifestik.

„Én is festettem illegálisan a középiskolás időszakomban, talán egy kicsit még azután is, de soha nem festettem össze új épületet. Rengeteg elhagyatott fal és egyéb festhető felület van körülöttünk, főként ezeket kerestem fel, de előfordult, hogy még emiatt is bajba kerültem. Elcsíptek a rendőrök. Ezután kezdtem el egy új vonalon dolgozni, külföldön és legálisan. Azóta csak erre összpontosítok, az adrenalinszintemet pedig próbálom más dolgokkal megemelni. Már nem fújkálom saját pénzemből éjjel a szürke falakat. Manapság egyébként kimondottan nagy a kereslet az úgynevezett Street art alkotók iránt, a különféle utcai festészeti fesztiválok keretében teszik szebbé a falakat. Ilyen fesztiválokat már Kassán is szerveztek, az egyik helyi művésznek, Viktor Fehérnek köszönhetően már számos híres festőművész alkotása látható a városban. Ez azonban idehaza továbbra is nagyon kényes téma, hiszen sokan még mindig rossz szemmel nézik, másrészt pedig egy olyan befektetésről beszélünk, ami a hozzáadott vizuális értéken kívül nem termel hasznot. Én nagyon drukkolok, hogy ez a műfaj idehaza is egyre elfogadottabbá váljon, s ezáltal nem egy ujját mutogató mérges figura kerül majd a falra, hanem elismert, ügyes művészek alkotásai. Nemrég Varannón kért fel minket az egyik üzletlánc egy 6x200 méteres fal kifestésére, amely ezelőtt szintén csak egy szürke betonfal volt” – zárta Bocsárszky Zsolt.