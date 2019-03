Pozsony megyében nem éri el a 4 százalékot a magyarok aránya, a Szenci járás lakosainak 13,78 százaléka magyar

Kérdéses, hogy mennyi jeltolmácsra van szükség Pozsony megyében. Lucia Forman a megyei önkormányzat szóvivője korábban azt írta, hogy a szociális szolgáltatások javítása és a törvény betartása érdekében tolmácsokkal segítenék az egészségkárosult lakosokat. A segítségre szorulók az egészségügyi szolgáltató által kiadott igazolással kérhetnek tolmácsot. Arra kérdésünkre, hogy milyen lehetőségeik vannak a nemzeti kisebbségekhez tartozó lakosoknak a hivatali kommunikációban, Lucia Forman azt válaszolta, hogy azokon a településeken, ahol két egymás utáni népszámlálás során is 15 százalék feletti a kisebbségek aránya, anyanyelvüket is használhatják a hivatalokban. A 2011-es népszámlás adatai szerint Pozsony megyében nem éri el a 4 százalékot a magyarok aránya. A szenci járásbeli településeken a legnépesebb a magyar kisebbség, a járás lakosainak 13,78 százaléka magyar nemzetiségű. A falvak felében 15 százalék feletti a magyarok aránya, a 26 község közül 13-ban haladja meg a hivatali nyelvhasználathoz szükséges küszöböt. „A közigazgatási szerv gondoskodik a nyelvhasználati jogok betartásához szükséges feltételek teljesítéséről, meghatározhatja, hogy a kisebbséghez tartozó lakosok mikor intézhetik el a saját nyelvükön az ügyeiket. A nyelvhasználati lehetőségekről látható helyen kell tájékoztatni a lakosokat a hivatalban” – folytatta a szóvivő. Lucia Forman hozzátette, hogy a közigazgatási szerv a kisebbségi nyelven írt kérvényekre az államnyelv mellett a kisebbség nyelvén is köteles válaszolni.

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Vőkön a legmagasabb a magyarok aránya. Fejes Boldizsár polgármester lapunknak elmondta, hogy a hivatalban mindenki beszél magyarul, a hivatalos kérvényeket azonban inkább szlovákul intézik a lakosok. Boldogfán más a helyzet, a Szenc melletti településen az írásos kérvényekre is magyarul válaszolnak. „A hivatalban tudnak magyarul kommunikálni a lakosok és igény is van erre. Magyarországi lakosaink is vannak és velük csak magyar nyelven kommunikálunk. Ők magyarul adják be a kérvényeket, szlovákul válaszolunk, de csatoljuk a magyar fordítást is attól függően, hogy mihez kell az állásfoglalás” – nyilatkozta Múčka Péter Boldogfa polgármestere. Hozzátette, hogy a közel 58 százalékban magyarlakta faluban elsősorban a lakosok kedvéért lehet magyarul is elintézni az ügyeket, de a törvény betartása is szempont. „Azért, hogy a lakosok értsék, amit kapnak” – fogalmazott a polgármester.