Pozitív Dunaszerdahely polgármestere

A polgármestert tegnap reggel tesztelték le, amikor a Karcsai úti közösség tagjaitól is mintát vettek.

"Bárhogyan is igyekeztem betartani a járványügyi intézkedéseket, a pénteki PCR tesztem eredménye pozitív lett. Dunaszerdahelyen a tesztelő helyeken most is fáradhatatlanul dolgoznak az egészségügyi szakemberek és az adminisztratívát ellátó önkéntesek" - írta a polgármestert, aki otthoni karanténból köszönte meg a tesztelők munkáját, erőt, kitartást és jó egészséget kívánt nekik.

A dunaszerdahelyi mintavételi helyek előtt folyamatos a mozgás, de egyedül a Jilemnický utcai alapiskola előtt állt sor, ott körülbelül tizenöten várakoztak.