Porciunkula vásár, ahol még ma este felszállhatnak az LGT-zenevonatra

Sok mindenre használják az emberek az Instagramot. Vannak, akik saját magukat népszerűsítik, mások a munkájukat, a hobbijukat. Akiket vonz a történelem, azok talán már találkoztak a Royalty Now nevű oldallal. Magyarra talán úgy fordíthatnánk: uralkodók – királyi személyiségek – ma. Régi korok történelmi személyiségei elevenednek meg a képeken, és rácsodálkozhatunk arra, hogyan nézne ki például Ehnaton fáraó, XIV. Lajos vagy éppen Madame de Pompadour, ha a kortársunk lenne. Becca Saladin Segovia arról is mesélt, hogyan és miért született meg a Royalty Now.