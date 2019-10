Petíció a lévai vár megmentéséért

Az internetes petíciót Denis Marosy a Barsi Idegenforgalmi Társulás elnöke tette közzé, de nyomtatott formában is aláírhatják az érdeklődők a társulás irodájában. „A petíció célja, hogy felhívjuk a lakosok figyelmét Léva jelentős történelmi nevezetességére, annak megőrzésére és népszerűsítésére. Az aláírók számából az is kiderül majd, van-e egyáltalán igény arra, hogy rengeteg időt és energiát fektessünk a vár megmentésébe” – nyilatkozott Denis Marosy. A petíciót szeretnék eljuttatni a megyei önkormányzathoz, és a testületnek meg kellene vitatnia, milyen forrásból járulhatna hozzá a műemlék megmentéséhez. „Szeretnénk meggyőzni a fenntartót arról, hogy van értelme a lévai vár megőrzésének és a várudvarban egy újabb archeológiai kutatásnak, amit a műemlékvédő hivatal szakértői javasoltak” – olvasható a petícióban. Denis Marosy hangsúlyozta továbbá, hogy a vár látogatóinak a biztonsága érdekében is fontos felújítani a várfalakat. A középkorban épített várkutat utoljára a huszadik század második felében renoválták, a munkálatok során használt műszaki eljárás, a nem megfelelő összetételű habarcs használata azt eredményezte, hogy mély repedések keletkeztek a kút falán. A repedéseket a műemlékvédők javaslatára Nyitra megye önkormányzata is megvizsgáltatta, a méréseket áprilisban, júliusban és augusztusban végezték el a szakértők. Egy alkalommal 2010-ben már omlásveszély fenyegette a lévai várat, akkor a külső várfalban egy 3x4 méteres lyuk tátongott. Ha nem léptek volna időben, további kövek lazulhattak volna ki a falból. Nyitra megye akkor fenntartóként 11 173 eurót fordított a várfal helyrehozatalára. Tolnai Csaba Léva alpolgármestere és megyei képviselő is aláírta a petíciót. Tolnai véleménye szerint a fenntartó elég mostohán bánik a lévai várral. Több évtizede nem fordítottak pénzt a szükséges rekonstrukciós munkálatokra. „Gazdag történelmi múltja van a tizenharmadik században épült királyi várnak, fontos történések helyszíne volt. Múltunkat őrizzük, ha kellő tisztelettel gondozzuk az ősök hagyatékát. Megyei képviselőként is igyekszem felhívni a figyelmet erre a problémára, mert ebben az esetben a lévai önkormányzat nem tehet semmit a vár megmentése érdekében, ez a fenntartó feladata. Nagy szükség volna arra, hogy a megye költségvetéséből pénzt különítsenek el erre a célra” – hangsúlyozta Tolnai Csaba.

A lévai vár megmentését szorgalmazók szerint a városnak és a megye önkormányzatának hatékonyabban kellene együttműködni, és még több szakértőt bevonni a közös munkába.