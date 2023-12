Párkányi hóhelyzet: kalandtúrával felérő közlekedés, káromkodó lakosok

Az igazán sűrű havazás szerda este kezdődött a városban, csütörtökön folytatódott, 24 óra leforgása alatt pedig majdnem közlekedési káosz alakult ki az utakon, a járdákon és a gyalogos - átkelőknél is. A város több útvonalán szinte csak egyetlen sávban tudtak haladni az autók, a kisebb utcákban és a fontosabb utak menti utcasorokban pedig még rosszabb volt a helyzet, azokban még az út közepén is folyamatosan hótorlaszok akadályozták a közlekedést – vagy éppenséggel lejegesedett hókásás tömbök. A járdákon is csak nehezen, bukdácsolva, csúszkálva lehetett haladni, a gyalogos- átkelőknél pedig több helyen csúszkáltak, tipegtek, botladoztak az emberek, hogy aztán egy-egy méretesebb pocsolyába lépjenek, mert nem volt hová kerülniük. Szerkesztőségünknek sok felháborodott, sőt szitkozódó ember panaszkodott a hó okozta közlekedési viszonyokra, dühösen rótták fel a város vezetésének, hogy gyatra, felületes munkát végeztek hóeltakarításkor és nagyon későn reagáltak az időjárás okozta viszontagságokra. Többen azt is kifogásolták, hogy miért nem szervezett operatíve a város éjszakai műszakot a hóeltakarítóknak, még időben? Az utak, járdák sózásával szintén nem voltak elégedettek, és többen kifogásolták a hótúró traktor felületes munkáját is, mondván, csak 1 sávban túrt az utcákon, a többi részt otthagyta.

Én sem vagyok elégedett, de mi sem nyaraltunk!

Eugen Szabó polgármester az Új Szónak kifejtette, a kialakult helyzettel és ennek kezelésével ő sem elégedett teljes mértékben. „Mindenképp analizáljuk és kiértékeljük, hogy mennyiben játszott közre a technika hiánya, a személyzet hiánya, a szervezés hibája vagy maga az időjárás az elvégzett munka minőségében. Ugyanakkor tudjuk, hogy hogy négy éve nem volt ilyen és ekkora havazás“ – mondta Eugen Szabó. A polgármester cáfolta, hogy nem voltak kinn a hóeltakarító munkások. De menet közben, az időjárás alakulásának függvényében többször is át kellett értékelni a munkát. „A havazás a sót elmossa. Többször én is kinn voltam terepen. Az is előfordult, hogy a rotációs kefe ragadt be, vagy a traktor felfüggesztése éjjel elhajlott, tehát műszaki gondjaink is voltak. Mindenképp levonjuk a tanulságot és meg szeretnék nyugtatni mindenkit, tesszük, amit tudunk és győzünk. Eddig sem nyaralni voltunk, nem vesszük félvállról a dolgot. Ugyanakkor azt is meg kell mondanom, hogy a városnak nincsenek százezres összegei arra, hogy rengeteg hólapátoló embert foglakoztasson, vagy óriási technikát mozgósítson, főleg napokig tartó havazás esetén“ – közölte Párkány polgármestere. Felvetésünkre, hogy az állami útkezelőség szerződéses alapon besegíthetne ilyenkor Párkánynak, Szabó úgy reagált: ez nem jó ötlet, mert az állami útkaparóknak az állami utakat kell karbantartaniuk és hatalmas területen, másrészt pedig az ő technikájukat a párkányi szűkebb utcákban nem is tudnák használni. „Ismétlem, nem akarunk mellébeszélni, én sem vagyok elégedett. Kiértékeljük a helyzetet és mindent megteszünk azért, hogy ha lesz még ilyen hóhelyzet, akkor profibb, felkészültebb módon tudjuk kezelni a gondokat“ – reagált a polgármester.