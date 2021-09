Párkány: telekcsere lehet az igazán jó megoldás

A Duna közelében található lakótelepen a Gesztenye utcai lakosok panaszkodnak arra, hogy a vastelep működése zavarja az emberek életvitelét és mindennapi nyugalmát, mert a hulladék gyűjtése porral, piszokkal és erős, hosszan tartó zajjal jár. A lakosok emiatt petícióban fordultak a városházához és levelet írtak a telepet működtető zsolnai cég vezérigazgatójának is. Szerintük a 21. században semmi keresnivalója egy ilyen gyűjtőudvarnak egy városi lakóövezet kellős közepén. Drapák Károly lakástulajdonos, a lakóközösség képviselője lapunknak elmondta, hogy a hulladéktelep fent említett negatív hatásai mellett az is megkérdőjelezhető, hogy az udvar mennyire tartja be az érvényes környezetvédelmi, működtetési előírásokat, mert a vashulladékot nem konténerekben tárolják, csak kupacokban a területen, továbbá a régi hűtőszekrényeket, fagyasztóládákat, amelyek speciális hulladéknak számítanak, szintén csak a szabad ég alatt helyezik el. „A gyűjtőudvar közvetlen közelében vannak a tömbházak, de mellette találunk idősek otthonát és óvodát is. Ráadásul a rendetlenség miatt a környező házak pincéjében a patkányok is elszaporodtak. Ha a vashulladékkal dolgoznak, azt mozgatják, vagy pedig a nagy szállítókonténerbe pakolják, akkor pedig hosszú percekig elviselhetetlen a zaj és főképp nyáron a por és piszok.

Csikorgás, csörömpölés

Például, ha a markolóval úgymond tömörítik a vasat a szállítókonténerbe, akkor a lakók hiába csuknak be minden ablakot, akkor is hallatszik a borzasztó csikorgás, csörömpölés. El lehet képzelni, milyen hatással van ez azokra, akik műszakból, munkából hazatérve pihennének, az idősekre, vagy az épp alvó gyerekekre“ – taglalja Drapák Károly. „Mi nem a cég működése ellen vagyunk és nem őket támadjuk. Mi csak azt szeretnénk, ha Párkány város segítségével és közbenjárásával a zsolnai igazgatóság máshova helyezné át ezt a telepet, mert hosszú távon ez elviselhetetlen és manapság már ilyen tevékenységnek semmi keresnivalója egy lakótelep szívében“ – tette hozzá Drapák. Szerinte Párkány külterületén vagy a város közelében, más helyen is működhetne a telep, ott, ahol senkit sem zavar. „Biztos vagyok abban, hogy Párkány tud erre megoldást és fel tudna telket ajánlani, ezt a mostani területet pedig akár a hosszú távú területrendezési tervben is át lehetne minősíteni, hogy ilyen tevékenységet a jövőben ne lehessen már itt folytatni. Mi segíteni szeretnénk a megoldásban“ – fűzte hozzá a lakóközösség képviselője.

Telekcserével oldható meg a gond

Eugen Szabó, Párkány polgármestere szerint is telekcsere és a telep elköltöztetése lehetne csak a mindenki számára megnyugtató megoldás, a hulladékudvar működése miatt pedig már többször is tárgyalt a céggel, a vezérigazgatóval legutóbb július végén. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a gyűjtőudvar alatti telek és maga az udvar nem a városé, az a cég saját tulajdona. A vastelep évtizedek óta ott működik, a lakótelep csak körbenőtte őket. Kezdetben főleg papírt és üveget gyűjtöttek, viszont akkor még működött a papírgyár is. Régen még mindent konténerekben tároltak, emiatt pedig legalább akkor nem volt zaj, amikor a kamion elszállította a hulladékot, hiszen csak ráemelte a vontató alapzatára a teli edényt és már vitte is el. Azt is tudni kell, hogy Párkánynak nagyon kevés saját telke van, ilyen célra pedig nem is tud cserébe saját területet felajánlani. „ A legutóbbi tárgyalásunkkor részletesen ismertettem a vezérigazgató úrral a panaszokat és a gondokat, konstruktív, pozitív hozzáállást tapasztaltam a részéről. A telep egyébként azóta nagyon zavaró, amióta a vashulladékot vásárolják fel. A vezérigazgatótól kértük, hogy a vashulladékot lehetőleg munkaidőben mozgassák és szállítsák el, továbbá a rágcsálóirtást is fontosnak tartottuk. Ő erre úgy reagált, lépni fognak az ügyben, gyakran megfordul Párkányban, tud a gondokról, de hasonló panaszokat jeleztek más városokban működő telepekről is. Az is felvetettem, hogy érdeklődjenek a helyi ipari parknál vagy próbáljanak más, számba jöhető helyszín után nézni. Egy biztos, a telepnek a jelenlegi helyén 2023 júniusáig van működési engedélye“ – részletezte az Új Szónak a polgármester. „Mégegyszer hangsúlyozom, Párkánynak ilyen célra szabad saját telke nincs. Nekünk sokszor az is gondot okoz, hová tudunk elhelyezni egy kis hulladékgyűjtő szigetet, nem hogy még egy lebetonozott, egyéb infrastruktúrával rendelkező udvarnak tudnánk telket biztosítani. Viszont mi is dolgozunk a megoldáson, feltérképeztük az erre alkalmas potenciális helyeket és a tulajdonosokat is megszólítottuk. Kérvényt is írtunk. Viszont az ügy most még olyan képlékeny stádiumban van, hogy nem szeretnék felelőtlen ígéreteket tenni a lakosságnak. Akarat van, a megoldásról továbbra is tárgyalunk“ – szögezte le Eugen Szabó.

Zsolna: elképzelhető az elköltöztetés

Lapunk az ügyben konkrét kérdésekkel fordult a zsolnai székhelyű hulladékgazdálkodási vállalat vezérigazgatójához – hozzájuk tartozik a párkányi telep és ők is működtetik. Norbert Tóth annyit közölt írásban az Új Szóval, párkányi hulladékgyűjtő udvaruk az összes hivatalos előírást és engedélyt betartva működik. „Az, hogy a tevékenységünk nagyobb zajjal jár, és ez főleg a másodlagos nyersanyagok mozgatásakor, rakodásakor keletkezik, az tény, de mi ezt nem tudjuk befolyásolni. Viszont igyekszünk ezeket a tevékenységeket akkor végezni, amikor feltételezzük, hogy a lakók nincsenek otthon, hogy a legkevésbé zavarjuk őket“ – közölte a vezérigazgató. A cég főnöke hozzátette, továbbra is tárgyalni fognak a várossal, hogy mindkét fél számára megfelelő eredmény szülessen. „Igen, arról is tárgyalunk majd a polgármester úrral, hogy más, megfelelőbb helyre költöztessük az udvart. Bizonyos lehetőségeket már találtunk is, csak a város részéről kell rendezni a telkeket“ – állapította meg levelében a cég vezérigazgatója.

Jelenleg tehát itt tart a hulladéktelep ügye, cikkünk írásakor az érintett lakóközösség levelet küldött a cég vezérigazgatójának, melyben a gondok felsorolása mellett közös tárgyalásokat szorgalmaz a lakók, a városháza és zsolnai vállalat képviselőinek részvételével. A fejleményekről beszámolunk.