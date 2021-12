Párkány: nem emelik az adókat

A képviselő-testület decemberi rendes ülését a járványhelyzet miatt videokonferencia keretében tartották meg december 14-én. Jó hír, hogy a képviselők jóváhagyták Párkány város jövő évi költségvetését, adó- és illetékemelések nem lesznek, a város ugyanakkor a prognózis szerint magasabb részadókra számít az államtól. Az önkormányzat új általános érvényű rendeletet szavazott meg az utcanevekről és a közterületek neveiről, beleértve a városi buszmegállók elnevezését is. A jövő évi költségvetés a járványhelyzet ellenére kiegyensúlyozott, a büdzsé kerete 13 és fél millió euró, beleértve a kiadásokat és a bevételeket is. A költségvetésen belül jóváhagyták, hogy az Ady Endre Alapiskola jövőre új főzőberendezést vásárolhasson az iskolai étkezdébe. Az alapanyagok drágulása miatt viszont a gyerekeknek és a nyugdíjasoknak az iskolai menzákon főzött ebéd 7 centtel drágul majd.

Megegyeztek az ipari parkkal

A testület rábólintott a Párkányi Ipari Park részvénytársasággal kötendő szerződésekre is. Ennek értelmében az ipari park a várostól 33 évre bérbe veszi az egykori gyári ülepítő alatti 7 hektáros területet, hektáronként 110 eurós áron. A park ott fotovoltaikus erőművet szeretne üzemeltetni. A cég egyúttal vállalja, hogy a szerződés lejártakor saját költségére eltávolítja onnan a berendezéseket. Az ipari park ugyanakkor Párkánynak ajándékozza a Gyári úti járda alatti területet – a felek egyúttal megállapodtak abban is, hogy az ajándék nem vonható vissza. A szóban forgó terület a leendő kerékpárutak kapcsán lehet majd fontos.

Decemberre 50 százalékos kedvezmény

Az ülésen a képviselő-testület jóváhagyta, hogy azok a Fő utcai vállalkozók, akik vendéglátás céljából az Enerbyt városi vállalattól bérelnek helyiségeket, most decemberre 50 százalékos kedvezményt kapjanak a havi bérleti díjra, azaz decemberre csak a havi bérlet felét kell kifizetniük. A vállalkozók eredetileg azt kérték, hogy a Covid miatti óriási bevételkieséseik miatt a város egészen jövő márciusig engedje el a havi bérleti díjat. A képviselő-testület viszont úgy döntött, csak most decemberre adnak 50 százalékos kedvezményt, majd pedig a jávány alakulásától függően, a későbbiekben ismét tárgyalni fognak a díjakról.

A lakosság létszámának csökkenése miatt – ezzel összefüggésben pedig a számítási kulcs együtthatóinak változása miatt az önkormányzati ülésen módosították a polgármester és a főellenőr fizetését, valamint a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját is. Tulajdonképpen kompenzációról van szó, tehát olyan mértékű a módosítás, amilyen mértékben csökkenni fognak a számítási kulcsok. Azaz, érdemben sem a polgármester, sem a főellenőr fizetése nem változik.

Távozik a főszerkesztő

Párkány önkormányzata december 21-én rendkívüli önkormányzati ülést tart, ahol többek közt szó lesz a városi lapról is. A Párkány és Vidéke főszerkesztője ugyanis szerződése lejártával már nem kívánja tovább vezetni a városi újságot – jelentette be a mostani ülés végén Eugen Szabó polgármester. Szabó azt is tudatta, hogy eredményes lett a hulladéktárolásra kiírt közbeszerzés – a nyertes az Ecoreal nánai cég, tehát jövőre ők helyezik el és tárolják majd a Párkányból odaszállított hulladékot.