Párkány: kiállítást nyitottak és orvosokat tüntettek ki az egészség világnapja alkalmából

Az ünnepség bevezetőjében Czékus András a Párkányi Rendelőintézet igazgatója úgy fogalmazott, ez az első ilyen rendezvény az egészség világnapja alkalmából a poliklinikán, de egyáltalán nem az utolsó. Mert ezentúl minden évben kiállítást rendeznek majd a világnapra és kitüntetik mindazokat az orvosokat és egészségügyi dolgozókat, akik bármilyen nehézség ellenére is elhivatottan, példásan dolgoznak. Most, első körben öt orvos mukáját ismerték el, azokét, akik a koronavírus-járvány tetőzésekor, a tesztelésekkor és a rendelőintézeti nagy kapacitású oltóponton is helytálltak, minden hétvégén, és szakorvosként a súlyosabb eseteket is ellátták. Pásztor János, a művészeti alapiskola igazgatója örömmel nyugtázta az együttműködést a rendelőintézettel és reméli, hogy a gyerekek kiálított rajzai színes, vidám, energiadús hangulatot varázsolnak az épületben, az érkező pácienseknek is lelki felüdülést jelentenek majd. Branislav Becík, Nyitra megye elnöke szintén örömmel fogadta a kezdeményezést, annál is inkább, mert szerinte a Párkányi Rendelőintézet a maga kategóriájában az egyik legjobban vezetett egészségügyi intézmény a megye fennhatósága alatt. Ráadásul a napoban tárgyalt az egészségügyi tárca képviselőivel és szorgalmazta, hogy Nyitra megyében három új mentőállomás létesüljön, Párkányban, Nagytapolcásnyban és Vágsellyén. Eugen Szabó, Párkány polgármestere a város nevében mondott köszönetet mindazokért a fejlesztésekért, melyeknek köszönhetően színvonalasabb és sokrétűbb lett a rendelőintézeti ellátás, a gyermekrajz-kiállítás pedig emberibbé, kulturáltabbá, kellemesebbé teszi a mindennapi működést. Farkas Iván, a Szövetség Nyitra megyei képviselője szintén köszönetet mondott minden egészségügyi dolgozónak, hogy a legnehezebb, kihívásokkal teli időkben is becsületesen dolgoztak és dolgoznak, a képviselők pedig továbbra is segíteni fogják a rendelőintézet korszerűsítését, fejlesztését. A megyei képviselő-testületben elsőként szorgalmazták, hogy Párkányban is legyen nagy kapacitású oltópont, de a járvány csillapultával sem áll meg a munka, mert kialakult egy bizalmi tőke az érintettek közt, amely garantálja a további fejlesztések beindítását.