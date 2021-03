Párkány: kempingből pihenőpark

Az uniós forrásból épülő Viza centrum és a Vadas fürdő közt található, elhagyatott kempinget a város pihenőparkká, gondozott zöldövezetté alakítaná át. Ez része annak a hosszú távú tervnek, mely szerint a Thermál Szállótól előtti parkolóktól egészen a Szent Imre térig az egész szakaszt felújítanák és rendbe tennék, az évek óta rozsdásodó, rendkívül ronda központi buszmegállót is – értesült lapunk Eugen Szabótól, Párkány polgármesterétől.

A kereszteződés és a kerékpársáv kész, már csak a buszmegállót kéne felújítani

„A kempinget a Vadas már nem használja, elképzelésünk szerint a jövőben ott pihenésre alkalmas parkot létesítenénk. A közelben lenne a Párkány és Esztergom közt közlekedő, turistákat, fürdővendégeket szállító kisvonatok megállója is. Az új Viza központ telkének hátsó részén pedig háztáji termékeket és terményeket kínáló piac lesz“ – taglalta a polgármester. A központi buszmegállót szintén felújítanák, de ez egyelőre szintén csak terv, amit pályázati pénzből, esetleg uniós fejlesztési forrásokból valósítanának meg. A buszmegálló műszaki állapotát többször felmérték, a tetőt rendszeresen tisztítják, ám az átfogó, teljes rekonstrukcióra még várni kell, ez komolyabb beruházást igényel, kizárólag saját forrásból Párkány ezt nem tudja finanszírozni. „Számítunk rá, hogy a következő uniós költségvetési időszakban lesznek ilyen pályázati kiírások, a közlekedési vállalattal is tárgyaltunk már erről, hosszú távon semmiképp nem maradhat ebben az állapotban“ – tette hozzá Eugen Szabó. A város arra törekszik, hogy a Vadastól a Szent Imre térig terjedő szakasz esztétikailag és építészetileg is egységes legyen, ha egyszer minden átalakítással, felújítással elkészülnek. Az önkormányzati üléseken rendszeresen napirendre kerül a volt kemping előtt húzódó bekötőút teljes felújítása is, de ez szintén költséges beruházás, erre a közeljövőben még nem számíthatunk. Ugyanakkor Hogenbuch Endre, a Vadas igazgatója lapunkkal nemrég annyit közölt, hogy a bekötőútnak a fürdőtől a buszmegálló felé húzódó, gyatra állapotú szakaszát a Vadas áprilisban leaszfaltoztatja.

Már készül az új piactér jobb oldala...

Folytatódik a szociális lakások építése

A jó idő beköszöntével a Duna utcai új, szociális bérlakások építését is folytatják – közölte Eugen Szabó polgármester. Sokáig az hátráltatta a munkát, hogy az építkezés miatt kábeleket és vezetékeket kellett áthelyezni, illetve új trafóállomásra is szükség van. A jóváhagyások és engedélyeztetések után az áramtovábbító cég mindezt elvégzi és ezzel együtt az új lakótömbben is folytatódhat a munka a második negyedévben – tudatta a polgármester.

Párkány a Fő utcán található nyugdíjasklub hőszigetelésére és ablakcseréjére a Környezetvédelmi Alapnál pályázik. A projekt költségvetése 139 ezer euró, ebből 120 ezer lenne az állami támogatás. „Messze vagyunk még attól, hogy felújítsuk a klubot, ahhoz még a pályázatot is meg kell nyerni“ – reagált megkeresésünkre Dudáš Ágnes, a városháza kommunikációs szakelőadója.

….és bal oldala is.