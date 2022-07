Párakapuk, locsolókocsik, erdőtüzek a kánikulában

Körképünkben régió rovatunk munkatársai annak jártak utána, mit tesznek Dél-Szlovákia szerte a forróság elviselése érdekében, és milyen segítséget kérnek a lakosságtól.

Locsolják a növényeket!

Peter Paška, Galánta polgármestere pénteken felhívást tett közzé a közösségi oldalán, amelyben arra kéri a lakosokat, aki teheti, locsolja meg a lakóhelye közelében lévő növényeket, fákat, főleg a nemrég kiültetett csemetéket, hiszen talán éppen egy vödör vízzel lehet megmenteni azokat a kiszáradástól. „A fiatal fák még nem gyökereznek elég mélyen ahhoz, hogy ebben a szárazságban elegendő nedvességet kapjanak. Ha törődnek a környezetükkel, és a lakótömbjük előtt fiatal növények vannak – városszerte ültettünk fákat –, önök is segíthetnek. A közterület-fenntartó üzem alkalmazottai megteszik, ami tőlük telik, de a rendkívüli szárazságban nem tudják bejárni az egész várost, és minden csemetét meglocsolni” – írja bejegyzésében a polgármester.

Daniela Amrichovától, a galántai Városi Hivatal közüzemi és környezetvédelmi osztályának vezetőjétől megtudtuk, a város a honlapján és a közösségi oldalán figyelmezteti a lakosokat a hőség veszélyeire, illetve az utak hűsítésével enyhítik a kánikulát. Ján Poľakovský, a közterület-fenntartó üzem vezetője elmondta, a nagy nyári forróság idején reggelente és este is locsolják az utakat, illetve gyakrabban locsolják a zöldterületeket, a Béke téren pedig folyamatosan működik egy párakapu, ahol kicsit felfrissíthetik magukat a lakosok.

Szencen az utcák locsolásával próbálják enyhíteni a hőséget, valamint a zöldterületért felelős osztály alkalmazottai gyakrabban locsolják a parkokat, zöldövezeteket a városban, tájékoztatott Martina Ostatníková, a város szóvivője.

Klíma a várótermekben

Bősön az új rendelőintézet épületében a három körzeti orvosi, gyermekorvosi, nőgyógyászati, fogorvosi és ortopéd orvosi rendelőn túl a várótermekben is elhelyeztek három, nagyobb kapacitású klímaberendezést, így a napokban a kánikula már elviselhetőbb a rendelésekre érkezők számára. A városban több párakaput is felállítottak a köztereken. „A kultúrház előtt, a zeneiskola mellett és a városi hivatal előtt is felfrisssülhetnek az arra járók” – mondta Fenes Iván polgármester.

A tűzoltók is locsolnak

Nagymegyer városa ugyan párakapukat nem helyezett el, költséghatékonyabb megoldásként inkább a gyakoribb öntözést választották. „A már meglévő városi öntöző rendszereinknél megdupláztunk a gyakoriságot, azaz a kettő helyett most már napi négyszer öntözünk. Ezzel is próbáljuk a városközpontot hűsíteni. Emellett a Patasi önkéntes tűzoltók is kisegítenek minket egy nagy Tatra típusú, 6,5 köbös öntöző járművel, amivel az utakat locsolják. A városi hivatalokban már harmadik napja csak 12 óráig tart a munkaidő" – mondta Holényi Gergő polgármester.

A takarékosság is szempont

Párkányban is tetőzik a kánikula, a korzón egy párakapu működik a turisták, fürdővendégek, járókelők részére, de a két szökőkútban is pancsolnak a gyerekek.

Dudás Ágnes, a városháza szakelőadója arról tájékoztatott, hogy a hőség miatt nincs rövidített munkaidő a városi hivatalban, mert az irodák klimatizáltak, ivóvizet pedig az ügyfelek is ihatnak náluk. A terepen dolgozók és a közhasznú munkások is kapnak ivóvizet. Az utcákat viszont nem locsolják, mert erre se pénze, se külön munkása nincs a városnak, tudatta korábban az önkormányzati ülésen az alpolgármester. „Ráadásul egyáltalán nem biztos, hogy hatékony lenne, ha a negyven fokban az aszfaltot locsolnánk, mert akkor ezt tízpercenként meg kéne ismételni" – vélekedett a szakelőadó.

Hűsölés a sétányon

Kánikula idején az érsekújvári sétány mindkét végén felfrissülhetnek a járókelők. Pénteken délelőtt elsősorban az ügyeiket intéző vidéki, illetve idősebb helyi lakosokkal találkoztunk.

Az érsekújvári sétány mindkét oldalán felfrissülhetnek a járókelők - Száz Ildikó felvétele

Július második felében a város központjában szokatlanul sok üres parkolóhely volt, mivel a város központjában lévő cégek, irodák alkalmazottai közül többen is szabadságolnak. A város üzembe helyezte a Kassák-szoborhoz közeli, jelképes kaput ábrázoló szökőkutat és a plébániatemplomhoz vezető járdán is működnek a párakapuk. A főtéren nemrég átadott szökőkutat reggel 8 órakor kapcsolják be és este 10 óráig működik. Sokkal nehezebb helyzetben vannak a Szentháromság-szobornál dolgozó munkások, akik ezekben a napokban is folytatják a főtér felújítását. A Brantner cég alkalmazottai elmondták, a délelőtti órákban elviselhető a hőség és bőséges vízfogyasztással kibírható a munka menete, de 11 óra után már a fejfedőt sem viselik el a tikkasztó hőségben, mert szakad róluk a verejték. Hasonlóan nehéz helyzetben vannak az utak felújítását folytató munkások ezekben a napokban a T. G. Masaryk utcában, mert déli 35 fokban már az sem segít, ha árnyékos helyen dolgoznak. A civil szervezetek által létrehozott, Kálváriához közeli virágos parkban lévő kútnál kannát helyeztek el az önkéntesek, és kérik a járókelőket, ha idejük engedi, locsolják meg a virágokat. A főtéren a Brantner dolgozói látogatásunkkor folyamatosan öntözték a frissen beültetett növényeket.

Ebben a hőségben valósággal elviselhetetlen a forgalmi dugó a járási székhely egyetlen hídjánál, a zeneiskola épületétől, illetve a munkahivatal irányából érkezők 15-20 perces várakozási idővel számolhatnak a folyamatos torlódás és a rendkívül sűrű teherforgalom miatt.

Lángoló erdők Kassánál

A hónapok óta tartó szárazság és a hét elején megérkezett hőhullám nemcsak az emberek szervezetét, hanem a környezetünket is jócskán megviseli. Az esőre szomjazó aljnövényzet és a már-már porszáraz erdők kimondottan nagy veszélynek vannak kitéve ilyentájt. Az elmúlt napokban Kassa közelében is több termőföldön csaptak fel a lángok aratás közben, már több száz hektárnyi gabona vált a tűz martalékává, szerda délutántól pedig a Kassa-vidéki járásbeli Kisladna (Malá Lodina) határában küzdenek a tűzoltók az ott kialakult erdőtűzzel. „A tűz július 20-án ütött ki, a lángok nehezen megközelíthető erdei terepen csaptak fel, egy mintegy 120x180 méteres területen. A tűzoltók munkáját a terep egyenletlensége, a több mint 240 méteres magasság és a forró hőmérséklet is nehezíti. Az előző napokban legalább harminc hivatásos tűzoltó segítette a mentést a helyszínen, valamint a belügyminisztérium és a védelmi minisztérium egyik helikopterét is a helyszínre küldték. A tűzoltók a helikopterek segítségével ereszkedtek le a fák közé, de ugyancsak a gépek segítségével szállították a szükséges technikát is a helyszínre. A tűzoltási munkálatok tegnap is folytatódtak. A fejleményekről folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot” – közölte az Új Szóval Katarína Križánová, az Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat (HaZZ) szóvivője.

Tűz esetén híjuk a 150-es vagy a 112-es segélyhívó számot - Németi Róbert felvétele

Figyeljünk oda!

Križanová elmondása szerint a tűzesetek leggyakoribb oka a hanyagság és a gondatlanság. Már egyetlen kipattanó szikra is bajt okozhat egy gondatlanul megépített tűzrakóhelynél, nem is beszélve az eldobott cigarettáról vagy a helytelenül parkoló gépjárművekről.

„Felhívjuk a polgárok és a jogi személyek figyelmét, hogy tartsák be a tűzvédelemről szóló törvényből eredő kötelezettségeket és tilalmakat. E törvény megsértése 331 euróig terjedő pénzbírsággal sújtható. Cég esetében a kirótt büntetés akár a 16 596 eurót is elérheti” – írta a szóvivő.

(tb, kj, száz, buch, nr)