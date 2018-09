Óvodát építettek Dunatőkésen

Dunatőkés | Új óvodát építettek a csallóközi településen. Eddig a kultúrház épületében működött az óvoda, mivel azonban megnőtt a gyerekek létszáma, ott már nem volt elég hely.

Sikeresen pályázott a község, és 150 ezer eurót kapott a magyar kormány óvodaprogramjából. Ez az a program, amelynek keretében már százon felül van azoknak az óvodáknak a száma, amelyek felújítását vagy megépítését Magyarország finanszírozta Szlovákia magyarlakta településein. „Dunatőkésnek most már több mint 700 lakosa van, és ez a szám egyre nő. Sok fiatal vásárol ingatlant a faluban, és a gyerekek száma is növekszik. Jelenleg 24 gyerek jár az óvodába, de már most tudjuk, hogy jövőre még többen lesznek. Csak ebben az évben eddig 11 gyerek született községünkben” – nyilatkozta Csiba Mária polgármester. Az óvodát közvetlenül a községi hivatalhoz építették. A külső tatarozásra és pár kisebb utómunkálatra már nem jutott a pályázati pénzből, ezeket a munkákat a községi kasszából fedezik.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett a falu első óvónője is, a 82 éves Krüger Irén, aki 1964-ben az iskola egyik üres osztályában alapította meg a magyar óvodát Dunatőkésen. (sk)