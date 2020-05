Óvatosan éledezik Párkány

Óvatos bizakodással és fokozatosan nyitnak Párkányban a városi intézmények – értesült lapunk Eugen Szabó polgármestertől. Bár a központi válságstáb már több mint egy hete engedélyezte a könyvtárak megnyitását, a párkányi könyvtárba járványhelyzetben ezen a héten sétálhattunk be először, az intézmény május 19-étől nyitott – ezentúl hetente két munkanapon, keddenként és szerdánként fogadják a látogatókat, szigorú higiéniai előírások betartásával.

„Az rendben van, hogy központilag is szakaszosan enyhítik a korlátozásokat, de helyi szinten sem árt az óvatosság és az átgondolt, fokozatos feloldás. Ezért is döntöttünk csak most a nyitásról. A galériát júniusban nyitjuk meg, Párkányban ebben az időszakban járványtól függetlenül is főleg csak az iskolások látogatták, az iskolák pedig még nem működnek. A városi múzeumról még nincs döntés, feltehetően június végén, július elején nyitjuk ki, ez attól is függ, miképp indul be a nyári turisztikai idény. A mozi sem tart még vetítéseketˮ – sorolta Eugen Szabó polgármester.

A kultúrház alkalmanként eddig is tartott kisebb szabadtéri rendezvényeket, találkozókat, továbbá várható, hogy a főidényben kulturális rendezvények is lesznek – júliusban, augusztusban, de főleg hazai és párkányi előadókra gondolnak, jóval szerényebb körülmények közt, mint amit akár tavaly is kínáltak a közönségnek. „Kisebb fellépéseket tervezünk, üresen a sétálóutca nem maradˮ – fűzte hozzá Eugen Szabó. A Párkányi Városi Sportklubnál egyelőre a szabadtéri edzéseket tarthatják meg.

A Vadas fürdő legkorábban június 15-én nyithat, ám ez szintén a kormány döntésétől függ és attól is, hogy milyen higiéniai, járványügyi és köztisztasági szigorítások betartásával üzemeltethető.

„Naivitás azt hinni, hogy kinyitunk, és minden úgy működhet a szezonban mint azelőtt, és hogy egyszerre betódulhat tízezer látogató. Ilyen idén biztos nem lesz. Ehhez egy protokoll és szabályrendszer szükséges. Azt is figyelembe kell venni, hogy a fürdő területén különféle vállalkozások akár négyezer embert is elszállásolnak. Ez most szintén komoly dilemmát jelent, hogy ezt miképp kezeljük. Mindenesetre meggyőződésem, hogy a Vadas területén működő vállalkozókkal meg fogunk tudni egyezni a bérleti díjak enyhítéséről is, de most kivétel nélkül mindenki arra vár, hogy mit enged meg a kormány és milyen formában, illetve arra, hogy mit, mennyit hajlandó kárpótolni a kieső bevételekbenˮ – taglalta Párkány polgármestere.

Ami pedig a közterületi teraszok adócsökkentését illeti, Eugen Szabó úgy fogalmazott, erről ő nem dönthet, ezt általános érvényű városi rendelet szabja meg, a díj mérsékléséről tehát a képviselő-testület dönthet. Viszont nincs kizárva, hogy beadványként, képviselői javaslatként ezt megtárgyalják a júniusi önkormányzati ülésen.

Lapunk úgy értesült, hogy Párkány idén mindenképp átadja a Štefánik utcai új játszóteret, továbbá befejezik a Bartók utcai óvoda felújítását is, a leendő, uniós forrásból épülő Viza centrumra pedig őszre választják ki a kivitelezőt, mert zajlik a közbeszerzési eljárás. A központi buszmegálló kereszteződését is rendbe teszik, de további, nagyobb, saját pénzből finanszírozott fejlesztés már nem lesz.