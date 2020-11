Otthon is szájmaszkban

A család egy háztartásban él a férfi édesanyjával, és van két kamasz gyermekük, akik közül az egyik autista, tehát nem vett részt a tesztelésen. A nagymama 65 évnél idősebb, ideje nagy részét otthon tölti, így ő sem teszteltette magát. A másik gyermek tesztje negatív lett. Az édesapa már néhány napja náthás volt, az édesanya kissé levert, aminek nem tulajdonított nagy figyelmet, hiszen egyébként tünetmentes volt. Vasárnaptól enyhe hőemelkedése van és időnként szárazan köhög. Mint mondta, nagyon ritkán beteg, nagyjából kétévente ősszel szoktak ugyanilyen tünetei lenni. A pozitív teszteredmény meglepte. „Az elmúlt napokban, hetekben sok volt a tennivalóm, néha fáradtnak éreztem magam, de úgy gondoltam, ez a mindennapos gondok, a megterhelés miatt van” – fogalmazott a családanya. Az öttagú család egy kétszintes házban lakik, így nagyjából meg tudják oldani, hogy külön helyiségben legyenek. Állandóan szájmaszkot és kesztyűt hordanak, igyekeznek fertőtleníteni a kilincseket, a tárgyakat, a padlót, és az étkezéseket is külön oldják meg. Az autista fiúval más a helyzet, vele nem egyszerű megértetni, miről van szó. „A gyerekorvosunkkal beszéltünk, azt tanácsolta, amennyiben lehet, próbáljuk meg elvinni őt is tesztelésre. Vele nem egyszerű, amikor beteg, nagyon nehezen tudjuk csak elérni, hogy gyógyszert vegyen be. Már ő is köhög, jó lenne tudni, valóban a koronavírus miatt, vagy valami más áll a háttérben. Az előírások alapján próbáltunk kapcsolatba lépni az orvosunkkal, hogy bejelentsük, pozitív lett a tesztünk, de hiába hívjuk a rendelőt, egyikünk sem tudott beszélni az orvosával. Mivel csak vezetékes telefon van mindkét helyen, SMS-t sem tudunk küldeni. Arra a megoldásra gondoltunk, hogy levélben értesítjük majd őket” – tette hozzá.

