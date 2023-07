Öt éve kerekeznek, hogy népszerűsítsék Bodrogköz szépségeit

A kerékpáros túra általános célja tehát a kerékpározás népszerűsítése egy olyan térségben, ahol nagyon sok minden jelenleg is adott a zavartalan és biztonságos kerékpározáshoz: könnyű terep, érintetlen természeti környezet, friss levegő. „Társadalmi szerepvállalásunk jegyében azóta is járjuk a folyók ölelte vidéket, hódolunk szenvedélyüknek és nem mellékesen bemutatjuk ezt a még a helyiek által is kevéssé ismert, ám számtalan érdekességet és szépséget rejtő tájat. Példát mutatunk abban, hogy milyen fontos az, hogy az itt élők ismerjék meg az egész Bodrogközt és bátran ismerkedjenek a jellemzően nagyon barátságos és jó szellemiségű más településeken élő bodrogköziekkel. A jövő az identitásban rejlik, amelynek építése nagyon fontos feladat, főként, hogy van idehaza is van mire büszkének lenni” – közölte lapunkkal Albonczy Dániel, a Cigánd SE Természetjáró és Bringa Klub szakosztályvezetője.