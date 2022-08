Országos Népművészeti Fesztivál: főszerepben a hazai együttesek

Tizenöt hazai együttes, összesen 475 táncos, zenész, énekes és közreműködő, ukrajnai és szerbiai vendégegyüttesek, lemezbemutató koncert, a Táncfórum minősítő versenyének gálaműsora, színházi előadás, monodráma, gyermekprogramok, bábszínházi előadások, borkóstoló, kézművesek bemutatkozása, irodalmi est, szakmai beszélgetések, táncház. Van miből válogatni a már augusztus 17-én, szerdán kezdődő 56. Országos Népművészeti Fesztivál palettájáról. Juhász Eszter főszervező lapunknak elmondta, a fesztivál történetében először fordul elő, hogy a Táncfórum szervezésében zajló országos minősítő verseny összes résztvevője, mind a 15 hazai együttes szerepel majd a fesztivál gálaműsorában, a hazai néptácmozgalom krémje mutakozik be a közönségnek. „Nagy örömünkre szolgál a felvidéki tánccsoportok színe-javát bemutatni, de külön kiemelném a besztercebányai Mladosť egyetemi folklórcsoport vasárnapi fellépését, továbbá Ferenczi György és a RackaJam koncertjét is – tette hozzá a főszervező. Juhász Eszter hangsúlyozta, az Esterházy-kastély előtti parkba idén is több ezer látogatót várnak, járványügyi megkötések nélkül, a higiéniai előírások betartásával. Plédet, takarót, kardigánt azért mindenki hozzon magával, mert a műsorok éjszakába nyúlóak – mondta a főszervező.

Vendég a háznál

Az idei fesztivál keretében szerdán este nyolckor Garmaszentgyörgyön lép fel a Muzichy Souvenir ukrajnai népzenei együttes, a Zora szerbiai néptáncegyüttes valamint a Radist ukrajnai néptáncegyüttes. Ugyanők csütörtökön, Érsekújvárott, a Csemadok-székházba látogatnak el. Szintén csütörtökön este, Zselízen a Schubert parkban, a Csemadok-bérlet meghirdetése után, a Komáromi Jókai Színház előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös című művéből zenés színházi változat készült, rendező: Gál Tamás, dramaturg: Varga Emese, A főszerepben Kiss Szilvia és Matusek Attila. Az előadás este nyolckor kezdődik a nagyszínpadon.

Homo Faber

Pénteken, augusztus 19-én, délután három órától Csernik Szende, székely mesemondó, lábbábos szórakoztatja a kicsiket, délután négytől pedig palóc piactér és kézműves termékek kirakodóvására fogadja az érdeklődőket. Ugyanekkor gasztrotúra és borút a ligetben, a Három Folyó Völgye Polgári Társulás szervezésében. Szintén délután négy órától pedig Triola gyerekvilág és játszóház várja a közönséget. Délután fél öttől a Csemadok-házban a Lábita Bábszínház már felnőtteknek mutatja be a Csihány csiptemeséket. Ugyanitt, este fél hattól: Homo Faber – Mesterségem címere – a Gömöri Kézművesek Társulása, a várhosszúréti kézművesmesterek kiállítása nyílik. Péntek este nyolckor borkóstoló a Sacher pincében a Pailk pincészettel, fél kilenckor pedig Bordalok – Gál Tamás önálló Villon-estje. A nagyszínpadon este hétkor nyitják meg a feszitvált, ünnepi beszédet mond K­övér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. Este fél nyolckor vendégek a háznál – fellép az ukrajnai Muzichy Souvenir, a szerbiai Zora és az ukrajnai Radist néptáncegyüttes. Este nyolckor Nagy Csomor András és zenekara lemezbemutató koncertjének tapsolhatunk, este fél tízkor pedig Hazai Esszencia – címmel a Generáció Táncegyüttes lép fel. Éjjel tizenegy órakor kezdődik a Táncfórum estje, táncoktatással és mulatsággal a Pajtában. Kísér a Pósfa zenekar.

Táncpódium és tűzijáték

Szombaton is gazdag programmal várják a közönséget a fesztiválra. Délelőtt tízkor palóc piactér, Ugyanekkor Ízutazás – gasztrotúra régiók bemutatkozása és borút a ligetben. Szombaton szintén Triola gyermekvilág, Mesekuckó, Dúloló-ringató, a délutáni műsorok közül a Csavar Színház produkcióját ajánljuk. Délután ötkor a Csemadok-házban Dániel Erzsébet beszélget Takács Andrással egy könyvbemutató alkalmából. Este hatkor improvizációs délután Gubík Ágival, Olasz Istvánnal, Szabó Viktorral és Nagy Lászlóval, játékmester Majorfalvi Bálint. Este nyolckor borkóstoló a Sacher pincében, közben: Szerelmünk, Sisi – Gubík Ági önálló estje ugyanitt.

Szombaton este a nagyszínpadon este hatkor ünnepi kenyérszentelés, majd fél héttől a szerbiai és az ukrajnai együttesek fellépése. Este nyolc órától pedig Miénk itt a tér – címmel táncpódium – a szlovákiai magyar néptáncosok szakmai minősítő gálaműsorának első része. Este tízkor tűzijáték, éjjel negyed tizenkettőtől pedig a Táncfórum estje.

Novák Ferenc „Tata ” is Zsel ízre látogat

A vasárnap is tartalmasnak ígérkezik. A fesztivál utolsó napjából mindenképp figyelmükbe ajánljuk a Novák Ferenc „Tatával” és Takács András „Takival” a táncházmozgalom ötvenéves évfordulója kapcsán szervezett beszélgetést. A rendezvény délután háromkor lesz a Csemadok-házban. A gyerekeknek a szokásos programok mellett délután háromkor a Guliba Társulat tart előadást, délután négykor pedig Fabók Marcsi bábszínháza várja a közönséget. Vasárnap délután öt órakor a nagyszínpadon a záró gálaműsor – a szlovákiai magyar néptáncosok szakmai minősítő gálaműsorának második része zajlik majd. Ugyanitt este hétkor Miesto na zemi – címmel a besztercebányai Mladosť egyetemi folklórcsoport lép fel, este nyolckor pedig Ferenci György és a RackaJam tart koncertet.

Az Országos Népművészeti Fesztiválra jegyek már elővételben is vásárolhatók, mégpedig a zselízi kultúrházban. Péntektől, augusztus 19-től pedig már csak a helyszínen válthatók. Részletek a fesztivál honlapján, az onf.sk internetes oldalon és a rendezvény Facebook-oldalán.