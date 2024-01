Országos és nemzetközi kutyafogathajtó verseny volt a Szlovák-karsztban – zsinórban másodszor

A verseny első két napján a magyarországi, többszörös országos bajnok és számtalan európai megmérettetésbe is bekapcsolódott Köffer Lajos már 27 éve foglalkozik kutyafogathajtással, elmondása szerint ez a sportág a természet és a kutyák iránti szeretet, valamint a szabadságérzet fúzióját reprezentálja. „Már évek óta részt veszek a szlovákiai fogathajtó versenyeken. A dobsinai pálya nagyon kiegyensúlyozott s egyben érdekes is, hiszen tele van sík részekkel, de van benne egy viszonylag nehéz, több száz méter hosszú domb, és néhány kisebb-nagyobb emelkedő is. A kutyák természetesen jó kondícióban vannak, de ha kell, akkor mi is besegítünk és velük együtt rollerezünk. Mi régóta csináljuk ezt a sportot, nekünk igazából erről szól az életünk” – mondta a monori származású Köffer Lajos. Ahogy azt lapunknak Kollárik Marcel, a fogathajtó verseny szervezői csapatának egyik oszlopos tagja elmondta, a futam első hétvégéje nagyon jó hangulatban ment végbe, több ezer látogató fordult meg náluk a két nap során, de a java még hátra van. „Ezen a hétvégén újabb futamokra kerítünk sort. Pénteken egy éjszakai versenyt rendezünk, s azt azt követő napokon, szombaton és vasárnap a nemzetközi verseny második felvonása kerül sorra. Bár a múlt hétvégi futamokon már születtek részeredmények, a végső eredményhirdetésre most vasárnap kerítünk majd sort” – közölte az Új Szóval Marcel Kollárik.