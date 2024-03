Örömsport és versenyek a tekeklubban

Mennyi edzést tartanak hetente, mikor vannak a meccsek?

Hétfőtől péntekig bármikor lehet járni edzeni a galántai tekeklubba. Általában heti két alkalommal jön mindenki, a péntek vagy a szombat meccsnap, ritkán fordul elő, hogy hétköznap van mérkőzés. A gyerekeknek vasárnapra szervezik a versenyeket. Az edzéstervet mindenki magának állítja össze. Van, aki a dobások mennyiségét tartja fontosnak, más bizonyos pozíciókat gyakorol, például egy fára dobál. Az az ideális, ha a heti két, tekézéssel töltött edzést más mozgásformával, edzéssel váltogatják a tekézők. Ez lehet futás, súlyzós, saját testsúlyos edzés vagy bármi, ami nem teke. A Covid előtt az edzések úgy voltak, hogy mindenki akkor ment edzeni, amikor ráért. Ha éppen volt üres pálya, akkor játszott, ha nem, várt, míg a többiek befejezték. A csoportdinamika nagyon jól működött, mert volt alkalom a beszélgetésre is. A lezárások miatt elkezdtük táblázat alapján lefoglalni az időpontokat. Ezt a rendszert azóta is megtartottuk. Egyrészt jó, mert nem kell várakozni, de ezzel együtt az emberi kapcsolatok is megváltoztak, mindenki siet. Ugyanezt tapasztaljuk az egynapos versenyeken is. Régebben már reggel elindultunk, estig ott voltunk a versenyhelyszíneken, most viszont az a jellemző, hogy a saját játékunk előtt egy órával érkezünk és utána mindenki megy is haza. Mintha nem akarnánk megtalálni az időt a fontos dolgokra.

Mi a szép a tekében?

Nagyon egyszerű sport: előre kell dobni egy golyót a játéktér közepére és a végén van egy csengés, ha mind a kilenc bábu ledől. Aki több bábut talál el, az nyer. Nagyon jó kikapcsolódás, de ha nem megy jól a játék, akkor fel tudom magam húzni az ügyetlenségemen. A játékosnak a mérkőzés alatt csendben kell lennie a pályán, nagyon kell koncentrálni. Azt mondják, a jó eredményhez 90 százalékban fej kell, a maradék 10 százalék a technika és a kondíció. Aki tud járni, az tekézhet. Sokféle módon el lehet végezni a dobást, van, aki magasabbról engedi el a golyót, van, aki egyenesen, más megtekerve dobja. Aki azt mondja, hogy a teke nem sport, az gondoljon bele, mennyi erőt kell ahhoz kifejteni, hogy százhússzor megtegyen négy métert, kezében egy közel háromkilós golyóval, amit nagyjából 30 km/órás sebességgel kell elgurítani.