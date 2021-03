Önálló marad a komáromi magyar Speciális Alapiskola

A tárgyaló felek több közös álláspontot is elfogadtak, amelyet a komáromi önkormányzat hozott nyilvánosságra vasárnap este. A szöveg szerint ugyan érthető a racionalizálási szándék, ám „kiemelten fontos a hátrányos helyzetben lévő gyerekek oktatása, azon belül az anyanyelvi oktatás elérhetősége.“

„Az érintettekkel való konzultáció alapján olyan döntés született, hogy mindkét iskola számára a külön működés biztosítja a legjobb feltételeket“ – hangzik a lényeg, vagyis a komáromi magyar tannyelvű Speciális Alapiskola nem veszíti el jogalanyiságát, s a korábbi tervekkel ellentétben nem olvad be a szlovák tannyelvű Összevont Iskolába annak szervezeti egységeként. Másfelől azonban a OÚN „kisebb“ racionalizációs céljai megvalósulnak, így augusztus 31-ével megszűnik az Összevont Iskola kórház mellett működő részlege, „mivel a kórházi kezelések jellege és időtartama megváltozott, így ennek fenntartása nem indokolt.“ Emellett pedig a Speciális Alapiskola Bátorkeszin működő kihelyezett tagozata „önállósul“, vagyis vélhetően valamilyen módon betagozódik a helyi alapiskolába.

A közlemény szerint a komáromi önkormányzat számára „a Speciális Alapiskola önállóságának elvesztése nem elfogadható, még ha kínál is bizonyos lehetőségeket az óvodai szintű magyar képzés terén a jövőben.“ Az is kihangsúlyozásra került, hogy a város pár éve több mint 140 ezer eurót fordított a magyar Speciális Alapiskola fejlesztésére, s "a jövőben is teljes mértékben támogatja a speciális oktatást."

„Mivel az oktatás is jelentős reformok előtt áll, beleértve a speciális iskolákat, a felek abban állapodtak meg, hogy emiatt sem volna szerencsés most a jelentős változtatás. Továbbra is megmarad a magyar Speciális Alapiskola külön jogalanyisága. Mindkét fél a jövőben is az aktív és szakmai egyeztetésben érdekelt, hogy a nehéz sorsú gyerekek a lehető legjobb oktatást kapják“ – áll a szövegben.

A találkozón – amelyet a komáromi városvezetés kezdeményezett – a Nyitrai Járási Hivatal részéről Eva Hajdamárová elöljáró, valamint Ingrid Hrnčárová az Oktatási Osztály szaktanácsadója, illetve Keszegh Béla polgármester vettek részt. A tárgyalást követő egyeztetésen a szlovák és a magyar speciális iskolák igazgatói is megjelentek, Eva Hajdamárová és Keszegh Béla pedig konzultáltak Filip Mónika oktatási államtitkárral is.