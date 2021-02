Elveszítheti önállóságát a komáromi magyar speciális alapiskola

Az iskolát lényegében a szlovák tannyelvű intézmény alá szerveznék be szeptember 1-től, ám azt az iskolát sem hagynák érintetlenül. A Nyitrai Járási Hivatal Oktatási Osztálya (OÚN-OŠ) erről a napokban egyeztetett Nagy Beátával, a magyar iskola igazgatójával is, akinek kétségei vannak az átszervezéssel kapcsolatban.

Komárom/Nyitra | Az iskolát lényegében a szlovák tannyelvű intézmény alá szerveznék be szeptember 1-től, ám azt az iskolát sem hagynák érintetlenül. A Nyitrai Járási Hivatal Oktatási Osztálya (OÚN-OŠ) erről a napokban egyeztetett Nagy Beátával, a magyar iskola igazgatójával is, akinek kétségei vannak az átszervezéssel kapcsolatban.

„E héten kedden hívtak el minket – a szlovák iskola igazgatóját és engem – Nyitrára. Elénk nyújtottak egy tervezetet, amelyben felszólítanak bennünket az együttműködésre, s hogy az iskolán belül nekem most az a dolgom, hogy tájékoztassam a február 23-án összeülő iskolatanácsot, valamint kérjem ki a véleményüket“ – nyilatkozta lapunknak Nagy Beáta, aki szerint először még tavaly novemberben merült fel ez a lehetőség fenntartójuk, a Nyitrai Járási Hivatal részéről. Hozzátette, az iskolatanács biztosan tiltakozni fog, de nem tudják, hogy ezt mennyire fogja figyelembe venni a hivatal. Az OÚN-OŠ az emberi erőforrások jobb felhasználása mellett a gazdasági racionalizációval magyarázza az átszervezés szükségességét. „Kétségeink vannak efelől. Ha ígéreteikhez híven megmaradna minden úgy, ahogy most van, vagyis két különböző épületben maradnánk, akkor nem tudom, hogy miért akarják ezt elhitetni velünk“ – állítja az igazgató. A magyar Speciális Alapiskolának egyébként nincs saját tulajdonú ingatlana, 2006 óta a város egyik épületét bérlik a Kassai utcán. Nagy Beáta szerint annak ellenére, hogy a szlovák iskolának saját ingatlanai vannak, túl kicsik ahhoz, hogy azokba adott esetben a teljes magyar intézmény beköltözzön.

Az összevonást követően a magyar oktatási egységért egy igazgatóhelyettes felelne, míg az érintett alkalmazottak szerződéseit nem szüntetnék meg, csupán kibővítenék azokat. Az ígéretek szerint a magyar osztályokban zajló oktatás menete és tartalma nem változna, októberben pedig sor kerülne egy új igazgatói pályázat kiírására is.

Hatékonyság

Az ügyben megkerestük Marián Moravčíkot, az OÚN-OŠ vezetőjét. Az átszervezés okai és céljai mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy a lépéssel pontosan miként szeretnének pénzt megtakarítani, s hogy a reorganizáció hatással lesz-e a magyar nyelvű oktatásra. Végül megkérdeztük azt is, hogy az iskolák esetleg fogalmaztak-e meg érveket az átalakítás ellen. Ingrid Hrnčárová, OÚN-OŠ szaktanácsadója válaszként egy kétoldalas, az átszervezés javaslatáról szóló dokumentumot küldött lapunknak. Ebben az áll, hogy egy nyelvileg vegyes területen a jelenlegi szervezeti állapot nem hatékony egyrészt a pénzeszközök, másrészt a magasan kvalifikált emberi erőforrások felhasználásnak terén. Emiatt az optimalizációt és a racionalizációt úgy hajtanák végre, hogy közben ne sérüljön az esélyegyenlőség elve azoknál a gyerekeknél, akiknek speciális nevelési-oktatási igényei vannak Komáromban.

Iskolaszerkezet

Ugyan az OÚN-OŠ nem adott pontos választ a takarékoskodásra vonatkozó kérdésünkre, a hivatalos dokumentumból kirajzolódik, hogy ezt hogyan képzelhetik el, ugyanis a szlovák iskolát és óvodát sem hagyná érintetlenül a lépés. A még fennálló helyzetben a szlovák tannyelvű intézmény jelenleg az Összevont Iskola névvel működik. Ebbe két szervezeti egység tartozik, egy-egy alapiskola és óvoda a Vársor és a Vasút utcákban. Utóbbi intézmény a komáromi kórházban ápolt hosszan tartó, krónikus beteségben szenvedő gyermekeket is oktatásban részesíti, ám ez teljesen megszűnne önálló szervezeti egységként, mivel a hivatal szerint nem indokolt a hasonló intézmények fenntartása Nyitra megyében. Az érintett diákokat azok a törzsiskolák oktatnák tovább távúton, amelyek erre támogatást kapnak. Az Összevont Iskolának lenne része ősztől a magyar iskola is. A javaslatban az is szerepel, hogy mindezt Eva Hajdamárová, a járási hivatal elöljárója is jóváhagyta már.

Az átszervezés emellett érintené Bátorkeszit is, ugyanis ott a komáromi magyar Speciális Iskolának működik egy kihelyezett tagozata. Ez ugyan nem szűnne meg, az OÚN-OŠ viszont már értesítette az önkormányzatot, hogy az érintett diákok részére egy különálló speciális osztály létrehozásával vagy a helyi alapiskolába való integrálással biztosítsa az oktatást szeptember 1-től. Ez az egység tehát teljesen leválna a komáromi „anyaintézményről”.

Az iskola diákjai madarakat etetnek (fotó: komáromi Speciális Alapiskola)

Sikeres intézmény

A komáromi magyar tannyelvű speciális iskolát a konszenzus sikeres intézménynek tartja, rendszeresen szállítják például a különféle tanulmányi- és sporteredményeket. Nagy Beáta emlékeztetett, Zuzana Čaputová államfő újévi üdvözlőkártyáit a diákjaik rajzaival illusztrálták. Emellett több mint 10 éve ők szervezik a speciális iskolák magyar nyelvű szavalóversenyét. Egy-egy tanévben általában 100, elsősorban a Komáromi járásból való diák tanul az intézményben – míg a szlovák iskolába és óvodába jelenleg 36 gyermek jár. Lapunknak Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke elmondta, nagyon jól működő intézménynek tartja a komáromi magyar speciális iskolát, amelynek munkatársai folyamatosan innovatív elemeket visznek bele a tantermi oktatásba.