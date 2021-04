Oltanának, de még nincs mivel – halasztás Párkányban is

Az egészségügyi tárca a felét sem kapta meg annak az oltóanyag mennyiségnek, amit a gyártóktól megrendelt, ezért oltási helyként Párkány egyelőre még a számítógépes regisztrációs rendszerben sem szerepel – derült ki szerkesztőségünk telefonos megkereséséből.

„A minisztérium közölte velünk, hogy a legutóbbi szállítmánnyal fele annyi oltóanyag sem érkezett Szlovákiába, mint amennyit a kormány megrendelt. Következésképp a megyéknek sem tudnak az AstraZeneca vakcinából annyit elosztani, mint amennyire szükség lenne. Nyitra megyének erre a hétre összesen négyezer adag vakcina áll rendelkezésére, emiatt érthető, ha még nem tudjuk megnyitni az oltópontokat Párkányban és Vágsellyén. Párkányban már erre a hétvégére terveztük a nyitást, de a kevés vakcina miatt ezt el kellett halasztanunk. Meglátjuk, jövő hétre miképp alakul a helyzet. Ugyanakkor a megye csak AstraZeneca vakcinával olthat” – tájékoztatta az Új Szót Beáta Šedíková, a megyei hivatal egészségügyi osztályvezetője.

Šedíková hozzátette, dolgoznak azon, hogy minél hamarább, minél több ember legyen beoltva, de a minisztérium egyelőre azt sem közölte, hogy AstraZenecából mekkora szállítmány várható és abból mennyit kaphat a megye. A négyezer adag vakcina nem mennyiség, ennyi ugyanis Nyitrán, a tömeges oltóponton is gyorsan elfogy.

Párkányba még nem jelentkezhetünk

Czékus András, a megye alá tartozó Párkányi rendelőintézet igazgatója lapunknak megerősítette, hogy a poliklinika eredetileg már ezen a héten, szombaton megnyitotta volna az oltópontot, de ezt a megyei hivatal lefújta, többek közt azzal az érvvel, hogy nincs elég jelentkező a vakcinára. „De nem is lehet sok jelentkező, ha Párkány az elektronikus előjegyzésben nem is szerepel oltópontként” – mondta Czékus, Szerinte ha Párkány benne lenne a rendszerben, akkor már több százan jelentkeztek volna. A megyei hivatal osztályvezetője viszont lapunknak azt mondta, ez az oltás szempontjából mellékes, ugyanis a rendszerbe ettől függetlenül is be lehet jelentkezni, aztán, ha megnyitják az oltópontot, akkor a jelentkezőket automatikusan Párkányba irányítják – a fő gond az, hogy nincs elég az AstraZeneca vakcinából.

Nyitás április 24-én?

Farkas Iván, Nyitra megye képviselője lapunkkal annyit közölt, várható, hogy a jövő héten több mint félmillió adag oltóanyag érkezik az országba – vegyesen, AstraZeneca is. „A minisztérium most a vakcinahiány miatt nem vette be az elektronikus várószoba rendszerébe Párkányt. Ha viszont a tárcának a gyártók visszaigazolják, hogy biztos a jövő heti szállítmány, akkor Párkány feltehetően már most, a héten, de mindenképpen nyitás előtt bekerül a regisztrációs pontok közé. Ha így lesz, akkor elvileg Nyitra megye jövő héten szombaton, április 24-én megnyithatná a párkányi oltópontot” – taglalta Farkas és hozzáfűzte, a hét végén, illetve a jövő hét elején tisztázódik a oltóanyagszükséglet és a vakcinamennyiség ügye.