Tömeggyilkossággal fenyegetőzött egy férfi – így akarta beírni magát a történelembe

A férfi, aki magát a közösségi médián Aleš Škotaknak nevezte, olyan videókat tett közzé, amelyekben sértegeti a családját és tömeggyilkossággal fenyegetőzik. Később öngyilkosságot is emlegetett. Szavai szerint a július 14-17. között tartandó iglói (Spišská Nová Ves) vásáron követte volna el a tömeggyilkosságot, főleg romákat és nőket gyilkolva. „Annyi embert szándékozom meggyilkolni, amennyit csak tudok, hogy beírjam magam a történelembe, és a gyerekek a történelemórán tanuljanak majd rólam, és 20 év múlva is beszéljenek tettemről” – fenyegetőzött.



Miután az illető rájött, hogy mit okozott, és már a rendőrség is nyomoz az ügyében, egy újabb üzenetet tett közzé. „Semmilyen tömeggyilkosság sem lesz, csak marketingfogás volt, az egész hamis” – írta.

