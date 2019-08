Nemzetközi Gasztronómiai Fesztivál Kamocsán

Akadtak újoncok és régi motorosok, de Lukács Tibor a fesztivál megálmodója és szervezője a kemping üzemeltetőjeként mindent megtett annak érdekében, hogy a vendégek jól érezzék magukat. Rotyogott a vadgulyás, a babgulyás, a körömpörkölt, a pacal és a halászlé a kondérokban. Válogatott finomságok, halak és zöldségek sültek a grillező rácsokon. A nyitrai járásbeli, háromszázharminc lakosú Nagyhind község lakosai első alkalommal jártak a fesztiválon. A Régiók Ízei táborban vertek tanyát, ahol az önkormányzatok mutatkoztak be. Farkas Csaba Nagyhind polgármestere elmondta, marhalábszárból készítettek pörköltet. Nagy Edda rajongóként várta az esti koncertet is. Farkas Zoltán a csapat tagja elárulta, különleges módon, a nagymamája készítette zsemlegombóccal tálalják az ételt. A portájukra betérő vendégeket hazai diópálinkával kínálták. Bób János az érsekújvári járásbeli Szímő polgármestere és csapata már több éve látogatja a fesztivált és vesz részt a versenyben, a sátorba betérőket a Jedlik Ányos fizikus, feltaláló és bencés szerzetes községéből érkezők szikvízzel dúsított fröccsel kínálták, mivel a fröccs is Jedlik találmánya. Zalaba csapata hamisítatlan középkori hangulatot varázsolt a táborba.További részletek lapunk nyomtatott számában. Az Új szó a rendezvény médiapartnere.

Galéria