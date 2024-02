Nemzetközi farsangi teremfoci Muzslán – a budafokiak nyertek, a házigazdák ezüstérmet szereztek

A nemzetközi futballtorna keretében immár kilencedik alkalommal találkoztak a csapatok. A muzslai alapiskolában kezdetben saját szervezésben zajlott a rendezvény, de az utóbbi öt-hat évben már a község és az AC Muzsla futballklub is társszervezői a farsangi kupának. Mint Farkas Iván polgármester lapunknak elmondta, minőségileg és a meghívott vendégegyüttesek létszámában is gyarapodott a diák teremtorna. Idén a résztvevők közt a Puskás Akadémia csapatát, a Barca Academy Hun Budapest csapatát - azaz az FC Barcelona magyarországi fociakadémiájának együttesét, a budafoki MTE csapatát, a testvértelepülésekről a nyergesújfalui SE ifjú futballistáit (Hajnal Tamás Akadémia), a balatonszárszói SE, valamint Székesfehérvárról a Maroshegyi Ikarus SE csapatát üdvözölhette a közönség a sportcsarnokban. A vendéglátó muzslai fiatalokon kívül pedig a szomszéd köbölkúti csapat is focizott a rendezvényen.

Erős mezőny, komoly tétmeccs

Ilyen erős mezőny még sose volt a farsangi kupán. Az utóbbi két – három évben már igyekeztünk erős csapatokat hívni a magyarországi diákakadémiák országos bajnokságából. Például a nyergesújfalui vagy a budafoki csapatot. Ám idén, a balatonszárszói jó kapcsolatainknak köszönhetően az ottani nyári KID Família Kupán – ahová gyakran nyugati csapatokat is hívnak -, a muzslai diákcsapat a Puskás Akadémia együttesével játszott és 2:1- re megverték őket, mégpedig rendes gyepszőnyegen. A Vasassal 2:2-őt játszott, de a Barcától 3:0-ra kikapott. Ugyanakkor kapcsolatba léptünk velük, és már ígéretet kaptunk, hogy jövőre a Ferencváros diákcsapata is eljön hozzánk. Jövőre tehát 12 csapatra bővítenénk, a mostani nyolcas mezőnyt. S mivel nálunk, Muzslán erős a szülői háttér, mi pedig épp ezért örrömmel teremtünk lehetőséget, hogy a diákfocisták az erejüket, tehetségüket, elhivatottságukat is megmutassák és minél több együttessel mérkőzhessenek meg. Ma például már elég korán kiderült, hogy a hazaiak döntőt fognak játszani, erre mindnyájan büszkék vagyunk – taglalta lapunknak Farkas Iván. Klasszikus teremfocis szabályokkal, térfélcsere nélküli, 12 perces meccsek zajlottak a farsangi kupán, nyolc együttes részvételével, Muzslán a fiatal tehetségek kinevelésére helyezik a hangsúlyt és arra, hogy a tehetséges diákfocisták minél több lehetőséghez jussanak – elsősorban a muzslai felnőtt csapatban. „Fiatalkoromban én is fociztam, középsuliban is, ma azt veszem észre, hogy az akkori és a mai diákfoci között ég és föld a különbség, minden tekintetben. Mi itthon nem játékosvásárlásra helyezzük a hangsúlyt, hanem az ifjú talentumok nevelésére, akik utánpótlást biztosítanak a felnőtt együttesünknek. A diák focistáink fejlődését segítik kapcsolataink a komáromi FC- vel, továbbá a testvértelepülési – nyergesújfalui Hajnal Tamás Akadémiával is. Személyes kapcsolaton keresztül értük el a budafokiakat. Másfél évvel ezelőtt a mi U13-as és U15-ös csapataink meghívást kaptak, hogy játsszanak a magyarországi országos akadémiát játszó csapatokkal. Utólag láttam, hogy erről már felvétel készült, tehát afféle tehetségkutató is volt, és már a mieink közül is keresték a legjobbakat, kit lehetne leszerződtetni... Ma például itt szerepel az FC Barca budapesti akadémiai csapata, Az edzőjüktől megtudtam, hogy épp januárban a budapesti neveldéből 7 játékost vittek Barcelonába, a felnőtt csapatba, próbajátékra. Ha tehát a mieink is egy az egyben mérkőznek meg ilyen csapatokkal, ahogy ma is, akkor a mai világban akarattal, tehetséggel és elszántsággal megvalósítható egy komoly sportkarrier is – akár nemzetközi szinten. Nem titkolt célunk, hogy a diákcsapatunk fejlesztése alapján kinevelődjék Muzslán is egy olyan „követünk“, aki országos vagy nemzetközi szinten is nevet szerez. Ha több ilyen lesz, az még nagyobb öröm. Az irány jó, ezt bizonyítja az évről évre nívósabb nemzetközi diák focitorna is – fűzte hozzá a polgármester.

Nem csak az aranyérem csillog fényesen

A farsangi focitornán még szlovákul is drukkoltak a fiatal focistáknak, Halasi Tibor tanár, játékvezető pedig az értékeléskor és díjkiosztáskor azt hangsúlyozta, hogy ma tulajdonképpen mindenki nyert, és élményekkel gazdagodott, az aranyérmesek mellett pedig a többi csapat játékosai is joggal lehetnek büszkék. Sérülés szerencsére nem történt, a közönség pedig az utolsó percekig lelkesen szurkolt az együtteseknek. A tornát a budafokiak nyerték, 2:0-ra győzték le a házigazda muzslaiakat. A szervezők ugyanakkor díjazták a legtöbb gólt lövő játékost, a legjobb kapust és a legsportszerűbben játszó csapatot is. Jövőre ismét futballozó diákok veszik majd birtokba a muzslai sportcsarnokot, ismét megrendezik majd a nemzetközi farsangi kupát - a helyi és máshonnan is érkező sportszerető közönség örömére.