Nem tudni, nyílik-e első osztály a gútai Rákóczi Alapiskolában

Gútán három városi fenntartású (ebből két magyar és egy szlovák), valamint egy egyházi alapiskola működik. Takács Imre, a közös tanügyi hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint a négy intézménybe összesen 106 gyereket írattak be, a II. Rákóczi Alapiskolába 11-et, a Corvin Mátyás AI-ba 37-et, a szlovák nyelvű Komenský AI-ba 31-et, míg a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontba 27-et. A Corvinban két gyereknél kivizsgálást javasoltak, 4 pedig biztosan halaszt, a szlovák iskolában 1/6, az egyháziban 2/2 a kivizsgálásra javasolt és a halasztást kérők száma. „Tudni kell, hogy ezek előzetes adatot, hiszen minden évben vannak szülők, akik a város által meghatározott időben elfelejtik beíratni gyereküket, és azt sem tudni, hogy a szakkivizsgálásra javasoltak közül megkezdi-e valaki az első osztályt” – mondta Takácsi Imre. A jelenleg ismert adatok alapján a Corvinban és a Komenskýban két-két osztály nyílik, az egyháziban egy vagy kettő, a Rákócziban pedig egy vagy egy sem. Az idei tanévben a Corvinban két első osztály van (37 diák), a Rákócziban egy (14 diák), a Komenskýban kettő (34 diák), az egyháziban pedig egy (19 diák).

Tovább súlyosbodik tehát a Rákóczi AI helyzete, amelyet egyre inkább romaiskolaként kezdenek emlegetni a városban. Két évvel ezelőtt a város egy igazgatás alá szerette volna vonni két magyar iskoláját, ami nagy felháborodást váltott ki nemcsak helyi, de felsőbb szinten is, hanem a hazai magyar pártok politikai kérdést kreáltak belőle. Az összevonás elmaradt, de a gondok nem oldódtak meg. A legutóbbi testületi ülésen az önkormányzat 38 ezer euró támogatást hagyott jóvá az iskola megsegítésére, de elhangzott az is, hogy szeptemberben valószínűleg további pénzinjekcióra lesz szükség az iskola zavartalan működéséhez. „Bár a közoktatási törvény a nem államnyelvű iskolák esetében nem ír elő minimális diáklétszámot az osztályokban, 5-6 gyerekkel osztályt nyitni, főleg úgy, hogy a városban további két magyar nyelvű alapiskola működik, nem lenne túl racionális döntés – mondta Takács Imre. – Egyelőre azonban még nincs eldöntve semmi. Várható, hogy a májusi testületi ülésen az önkormányzat is foglalkozik a kérdéssel.”

Mindeközben a város pályázatot írt ki a Corvin Alapiskola igazgatói posztjára, mivel a jelenlegi igazgatónak június végén lejár ötéves mandátuma.

A posztra ketten jelentkeztek, Csütörtöki Erzsébet jelenlegi igazgató, valamint Kacz Jenő, aki a Rákóczi AI igazgatója.

Az ügy pikantériája, hogy Kacz Jenőt mindössze két éve, 2017 augusztusában nevezték ki a Rákóczi élére, korábban a Corvinban tanított. A Rákóczi élén pedig azt a Bagita Juditot váltotta, akinek visszahívásában szerepet játszott az iskola-összevonás körüli hercehurca. Az igazgatói posztra jelentkezők meghallgatása május 6-án lesz.