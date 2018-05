Nem lesz szlovák alapiskola Nagyszarván

Nagyszarva | Egyhangúlag elutasították a nagyszarvai képviselők a keddi testületi ülésen a szlovák tannyelvű alapiskola megnyitását a községben.

Feszült hangulatban kezdődött a rendkívüli önkormányzati ülés, amelynek egyetlen programpontja volt a szlovák osztályok nyitása a magyar iskola épületében. A nagyszarvai kultúrházban kb. 150 helyi és környékbeli lakos gyűlt össze. Horváth Jenő polgármester az indulatok mellőzésére és békés, racionális hangnemű vitára kérte az egybegyűlteket. Ezután időrendi sorrendben felsorolta a történteket, kezdve azzal, hogy a község 2002-ben, a diákok alacsony létszáma miatt, megszüntette az alsó tagozatos szlovák iskolát, és a somorjai Kolostor utcai iskolában folyt tovább a tanítás.

2010-ben nem kellett

2010-ben körlevélben kérdezte a lakosságot az önkormányzat, lenne-e érdeklődés szlovák iskola iránt, de nem kaptak pozitív visszajelzést. A folyamatos létszámnövekedés miatt 2016-ban a somorjai Bél Mátyás iskolának már 1120 diákja volt, ebből több mint 400 a környékbeli falvakból. Ennek alapján a somorjai önkormányzat oktatásügyi bizottsága úgy döntött, ez a létszám már meghaladja az iskola befogadóképességét, ezért megszüntette az iskolakörzetet, ami azt jelenti, hogy a 2018/19-es tanévtől csak a somorjai gyerekeket veszik fel az iskolába. A döntés után az önkormányzat több közeli település szlovák iskolájával is megpróbált megegyezni a nagyszarvai gyerekek elhelyezéséről, de csak Dunaszerdahelyen, illetve Bősön találtak szabad kapacitást, végül Bős mellett döntöttek és az autóbuszjáratok menetrendjének módosításában is sikerült megegyezniük a szolgáltatóval. Tekintettel arra, hogy 2018 szeptemberétől három diák kezdené a szlovák első osztályt és 2021-ig évente 2-3 diákkal emelkedne a létszám, vagyis 2021-re is csak összesen 9 diák járna szlovák iskolába, a döntéshozók szerint nem releváns a szlovák iskola megnyitása Nagyszarván. A szlovák szülők viszont nem akarják a bősi iskolába járatni a gyerekeiket, mert messze van, ráadásul ellenkező irányban, mint a szülők pozsonyi munkahelye. Ezek a szülők petíciót indítottak a nagyszarvai szlovák iskola megnyitásáért, és arra kérték az önkormányzatot, kérvényezze az iskolaügyi minisztériumban Nagyszarva, Csallóköztárnok, Keszölcés, Bacsfa, Macháza, Sárosfa és Felbár közös iskolakörzetének megalakítását. Soňa Hanzlovičová, a belügyminisztérium közigazgatási részlegének iskolaügyi tanácsadója közvetlenül a keddi ülés előtt találkozott a polgármesterrel és a képviselőkkel, és azt javasolta, hogy 2019. március végéig a község kérvényezze a szlovák iskola megnyitását.

Mit kívánnak a szülők?

Lenka Zárová, a petíció szervezője és a szülők szószólója tolmácsolta a szülők kérését és véleményét. Elmondta, a helyi magyar tannyelvű alapiskola 240 férőhelyes, de csak 80 diák jár ide. Kilenc osztálya van, hat szaktanterme, plusz egy klubhelyiség, ahol a napközi működik. Volna hely a szlovák osztálynak is, például valamelyik szaktanteremben. Ha több gyerek lenne az iskolában, több juttatást is kapna az államtól a község, nem kellene a községi költségvetésből évi harmincezer euróval támogatni az iskolát. A képviselők közül Horváth Balázs emelt hangon rótta meg a szlovák szülőket, főleg azért, hogy szerinte nacionalista és soviniszta indulatokat gerjesztettek az amúgy békésen egymás mellett élő lakosok körében, és kijelentette, a szlovák iskola megalakulása ellen fog szavazni, mert luxus lenne iskolát nyitni két gyerek számára. A környező települések gondját-baját pedig szerinte nem a nagyszarvai önkormányzat hivatott megoldani. A további hozzászólók tárgyilagosan reagáltak. Szilassy Alica, a magyar iskola igazgatója elmondta, a négy szaktanterem kialakítását a szülők segítették munkájukkal és pénzükkel, megszüntetésük nemcsak az oktatás színvonalát rontaná, hanem etikátlan is lenne. A napközi termében pedig reggel óta foglalkozások vannak, mert ott folyik az integrált oktatás, speciális oktatók segítségével. Sajnálatát fejezte ki továbbá, hogy a felfokozott hangulat, a nem mindig jóhiszemű megkeresések megzavarták a nyugodt légkörű oktatást.

Kinek tetszik, kinek nem

Több helyi lakos megrökönyödésének adott hangot a közösségi oldalakon elterjedt kijelentések, de a helyben elhangzottak miatt is. Egyértelműen a békés egymás mellett élésért álltak ki. Azon községek közül, amelyeket a közös iskolai körzet érintene, Macháza támogatná, a helyi képviselők és szülők is örülnének egy nagyszarvai szlovák iskolának, és Sárosfa önkormányzata is támogat minden olyan aktivitást, amely az oktatási feltételeken javítana a Felső-Csallóközben. Felbár nagyon elégedett a bősi iskolával, értékelik, hogy nem összevont osztályokban tanulnak a gyerekek, az elérhetőség is kitűnő, a mindössze 9 km-re fekvő Bősre szinte üres buszokban utaznak a gyerekek, nincs szükségük a nagyszarvai iskolára. Bacsfán nem jelezték a szülők a somorjai iskolakörzet megszüntetése után, hogy szlovák osztályra lenne szükség, ezért az önkormányzat nem támogatja a nagyszarvai szlovák osztály megnyitását. Keszölcés és Tárnok nem nyilatkozott a kérdésben. A gyűlést a polgármester a testület egyhangúlag elfogadott indítványával és döntésével zárta, amely szerint a nagyszarvai önkormányzat a diákok alacsony létszámára hivatkozva elutasítja a petíciót és a szlovák iskola alapítására vonatkozó kérvényt, továbbá azt indítványozza, hogy a következő önkormányzat újból foglalkozzon a kérdéssel.