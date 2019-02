Nem igazolódott be a kanyarógyanú

„Nem igazolódott be a kanyaró gyanúja, így további intézkedésekre sem volt szükség” – tudtuk meg Andrea Kološovától, a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal igazgatójától.

Az eset miatt hétfőn délelőtt néhány órára szünetelt a rendelés az egészségügyi központ emeleti rendelőiben, és egy napra bezárták azt a pizzériát is, ahol az érintett hölgy dolgozik. A pizzéria a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést, miszerint munkatársuknál csupán gyógyszerallergia lépett fel, tehát bátran keressék fel őket továbbra is a vendégek. A bejegyzésben arra is utaltak, hogy a betegség gyanúját jelentő körzeti orvos esetleg elhamarkodottan és nem elég körültekintően járt el, amikor jelentette az esetet. A szóbeszéd miatt pedig forgalomkiesésük volt.

Vladimír Baláži körzeti orvos, aki észlelte a kanyarógyanús esetet, lapunknak elmondta: a páciens a kanyaró számos tünetét produkálta, és megalapozott volt a gyanú, hogy erről az erősen fertőző vírusos betegségről van szó. „Ilyen esetben az orvos kötelessége bejelentést tenni az illetékes közegészségügyi hivatal felé, és megtenni a szükséges megelőző intézkedéseket, hogy elejét vegye a betegség további terjedésének” – nyilatkozta Vladimír Baláži. Azaz le kell zárni a rendelőt, várótermet, hogy további személyek ne léphessenek be, nyilvántartásba venni azokat, akikkel az illető személy érintkezett, vért venni tőlük, hogy megállapítsák, nem fertőződtek-e meg, továbbá átszellőztetni és fertőtleníteni a helyiségeket. „Elszomorít, hogy egyesek utólag okoskodni próbálnak, de kérdem én, mi lett volna, ha beigazolódik, hogy kanyaró, és én nem jelentem – mutatott rá az orvos. – Tudjuk, hogy Szlovákiában már több helyen felütötte fejét a betegség, Nyitra megyében is, tehát az aggodalom indokolt. Még egyszer leszögezném: ha felmerül ennek a betegségnek a gyanúja, az orvosnak kötelessége azt jelenteni. Csak örülhetünk, hogy ebben az esetben nem igazolódott be a gyanú.”