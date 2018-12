Nem fogadták el a költségvetést Szencen

Karol Kvál leköszönő polgármester négy választási időszak után adta át a város irányítását az eddigi alpolgármesternek, Dušan Badinskýnak. A tizenkilenc tagú képviselő-testületben a független képviselők, közülük pedig a Senec Moje Mesto (Szenc az Én Városom) Polgári Társulás aktivistái vannak többségben. Három MKP-s és egy KDH-s jelölt tagja még a plénumnak. Az ünnepi eskütétel után munkaprogrammal folytatódott a testület ülése. Az iskolakörzetekről, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó új feltételekről és a költségvetésről is tárgyaltak a képviselők. A beterjesztett, kiegyenlített büdzsé 26,5 millió euróval számolt. A képviselők hosszan vitáztak a költségvetésről, és többféle követelést fogalmaztak meg. A legnagyobb frakció képviselői szerint a beterjesztett költségvetés nem tükrözte az új képviselő-testület és a polgármester kéréseit és választási ígéreteit, és nem tartalmazta a módosító javaslatokat. A Senec Moje Mesto tagjai úgy látják, felelősségteljesebben, a valódi gondok megoldására is felhasználhatnák a város pénzét. A frakció tagjai telekvásárlásokat szorgalmaztak egy új óvoda, egy szociális otthon számára, valamint új sportközpontot és parkolóházat építenének. Zdenek Černay független képviselő kifogásolta például a városi hivatal bővítésére és átépítésére elkülönített 1,5 millió eurót. Németh Gabriella (MKP) rámutatott, hogy a frakciók prioritásainak nagy része azonos. „Úgy tekintek a költségvetésre mint kiindulópontra. Minden felelősségteljes önkormányzat igyekszik év végéig elfogadni a költségvetést, amely alapján legalább az első hónapokban irányíthatják a várost” – mondta az ülésen a képviselő, aki szerint a képviselők által elfogadott egységes prioritások alapján módosíthatnák a büdzsét. Juraj Gubáni független képviselő is hangsúlyozta a költségvetés elfogadásának fontosságát.

A képviselők nem hagyták jóvá a költségvetés tervezetét, a Senec Moje Mesto frakció tagjai ugyanis nem támogatták a javaslatot. Dušan Badinský polgármester felvetette, ha ezen a héten egyezségre jutnak a frakciók, akkor még az ünnepek előtt elfogadhatnák a büdzsét. Ha év végéig mégsem hagyják jóvá, akkor a provizórium alatt a város havi kiadásai nem haladhatják meg az előző évi költségvetés kiadásainak 1/12-ét, az önkormányzat nem adhat támogatásokat, nem vehet fel hitelt, és támogatásokra sem pályázhat. Németh Gabriella úgy fogalmazott, bízik benne, hogy sikerül egyezségre jutni, de megjegyezte, hogy néhány tétellel kapcsolatban nem lát esélyt arra, hogy közös nevezőre jussanak a Senec Moje Mesto frakciójával. „Számunkra kiemelten fontos a szennyvíztisztító állomás bővítése, a területrendezési terv mielőbbi elfogadása, amelyet a legnagyobb frakció a közlekedési koncepció elfogadásához köt. A magyar alapiskola hőszigetelését is fontosnak tartjuk” – nyilatkozta lapunknak Németh Gabriella.