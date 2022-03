Nem érti a polgármester a járdát ellenző tiltakozókat

„Sokan nem is tudják, de a régiófejlesztési minisztérium által meghirdetett felhívásra rengeteg környékbeli település jelentkezett, viszont a magyarlakta tőketerebesi járásbeli települések közül csak három önkormányzat pályázata volt sikeres. Számomra ez örömteli hír, a pozitív elbírálást annak köszönhetjük, hogy a mi településünkön már nagyjából öt évvel ezelőtt felmérettük azt az III/3704-es útszakasz menti területet, melyre megkaptuk a 171 ezer eurós támogatást a járda megépítésére. Miután aláírtuk a minisztériummal a támogatás folyósításáról szóló szerződést, a törvények értelmében a falu hirdetőtábláján feltüntettük a munkálatokhoz szükséges közbeszerzés részleteit. Akkor senki sem panaszkodott, bárki megnézhette, ezért sem értem a petíciót indítványozók érveit” – nyilatkozta lapunknak Jámbor László.

A járda építését egyébként azért szeretné leállítani a helyi lakosok egy csoportja, mert a járda – meglátásuk szerint – egy olyan helyen épül, amilyről a projektben szó sincs, a telkekhez kiépített privát feljárókat is le kell bontani, illetve számos villanyoszlop is az új járda útjában van. „Minden a pályázatban foglaltak szerint történik, egyebek mellett az oszlopok áthelyezése is megvalósul. Nagyon megleptek azok a lakosok, akik ellenünk fordultak, hiszen a járdát nem magunknak, hanem nekik csináljuk” – tette hozzá Jámbor László. Helyiek egy csoportja azért indított aláírásgyűjtést, mert a beruházási, régiófejlesztési és informatizációért felelős minisztérium (MIRRI) tavaly közzétett felhívásának köszönhetően egy új járda építésébe kezdtek, azonban a petíciót indítványozók szerint a település a lakosok véleményét és a benyújtott projektdokumentációt figyelmen kívül hagyva kezdte el a fejlesztést.