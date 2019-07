Nem egyszerű kártérítést kapni a vasúttársaságtól

A társaság honlapján megtalálható tájékoztatás szerint már 5 perces késés miatt is élhetnek jogaikkal az utasok, valamint akkor is, ha a szerelvény nem éri el a célállomást, vagy el sem indul. Bizonyos esetekben a jegyár egy részét is visszakérhetik. A kártérítési igény alapja a fennakadást tanúsító dokumentum, amelyet a vonatban, vagy az állomások pénztárában kérhetnek ki az utasok. Ezután egy évük van a kártérítési igény benyújtására. Ha időjárási viszontagság, baleset, rendőrségi intézkedés, vagy a vészfék használata miatt késik a vonat, akkor nem jár kártérítés.

Közel 20 ezer euró kártérítés

Tavaly összesen 544 364 vonatot indított a ZSSK, melyek közül 478-ezer ért időben célba. Éves szinten átlagosan 1,7 percet késtek a vonatok Szlovákiában. A késő szerelvényekre átlagban 16 percet vártak az utasok az állomáson. Tomáš Kováč a társaság szóvivője közölte, hogy 3 077 kártérítési igényt regisztráltak 2018-ban és közel 20 ezer eurót fizettek kárpótlásként az utasoknak.

„Legtöbbször a nemzetközi vonatok késtek” – tette hozzá a szóvivő.

Nem mindenkinek jár

Legfeljebb a menetjegy árának felét kaphatják vissza a kártérítést igénylő utasok. Az, aki személyvonattal, vagy regionális expressz járattal, esetleg gyorsvonattal utazik, ne számítson kártérítésre. „A belföldi járatokon csak az IC vonatok késéséért kárpótoljuk az utasokat” – nyilatkozta Tomáš Kováč. Ha a késés eléri az egy órát, de nem haladja meg a kettőt, akkor a jegyár negyedét, és egy euró értékű étkezési jegyet, kétóránál nagyobb késés esetén a menetjegy árának felét fizetik vissza az utasnak. Ebben az esetben már 2 eurós utalványt kap a károsult. Amikor a szerelvény késése miatt lemarad valaki a célállomásra vezető utolsó csatlakozásról, akkor a ZSSK 10 eurót adhat arra, hogy célba érjen a szerencsétlenül járt utas, vagy 20 euró értékben megtérítik a szállás díját. „A kártérítés nem haladja meg a menetjegy teljes árát” – pontosított Kováč. Tehát ha valaki Pozsonyból Érsekújvárba menne IC vonattal, amely legalább egy órát késik, akkor legfeljebb 1,45 euró kártérítést fizethetnek neki az 5,8 eurós menetjegyből.

4 euró alatt nem fizetnek

A nemzetközi járatoknál az Európai Parlament és a Tanács 2009-es rendelete szerint járnak el, amelyben meghatározták a vonattal utazók jogait. Késés esetén attól a társaságtól kérhet kártérítést az utas, amelyiknél jegyet váltott. Nemzetközi szinten is a belföldihez hasonló a kártérítés összege, valamint ugyanolyan értékű utalványokat kaphatnak, de 4 eurónál alacsonyabb visszatérítést nem fizetnek ki. Az utazási, illetve étkezési utalvány sem jár automatikusan. A szóvivő rámutatott, hogy ha a társaság jobb megoldást talál a helyzetre, akkor azt veszik figyelembe az utas egyéni szempontjai helyett.

Javítanák a rendszert

Több utas arra panaszkodott, hogy kártérítés igénylésekor nem kap visszajelzést a társaságtól. A ZSSK nem is küld ilyen tájékoztatást, ha valakinek elfogadják az igénylését, akkor megkapja a kártérítést, ha nem fogadják el, akkor nem válaszolnak. Annak, aki nem jogosult a pénzbeli kártérítésre, írásban küldenek indoklást. „Folyamatban van egy új rendszer előkészítése, ahol majd tájékoztatjuk az ügyfeleket a panaszuk iktatásáról és intézéséről“ – közölte a szóvivő.

Az utas nem hall

„Šenkvicén járunk, azt sem tudom, miért erre jöttünk és mikor érünk be Pozsonyba” – írta kétségbeesetten egy utas szerda csütörtök reggel, amikor Cseklészen leszakadt a felsővezeték.

A vasúttársaság, ahogy korábban többször, úgy most sem tájékoztatta megfelelően az utasokat a balesetről. A beszámolók alapján a tornóci baleset után is hasonló helyzet állt elő. Az utasok az állomás pénztárában tudták meg, hogy miért késnek a vonatok. A ZSSK a szóvivő szerint a vonat hangszóróin keresztül tájékoztatta az utasokat a rendkívüli körülményről. „Meg kell jegyeznünk, hogy sok utas telefonál, vagy zenét hallgat útközben, ezért nem hallja meg a kísérőszemélyzet fontos tájékoztatását” – jegyezte meg a szóvivő. Kováč elismerte, hogy amikor még nem tudják, mekkora károkról van szó, más információt kaphatnak az utasok. A 18 188-as telefonszámon is kérhetnek tájékoztatást az utasok.