A kisiklott tehervonat miatt bonyolult a közlekedés

Többórás késéssel járnak a Szlovákiát érintő nemzetközi vonatok is. A szobi vonal helyett a Hegyeshalom-Rajka-Pozsony kerülő útirányt használják, kihagyva Vác, Nagymaros-Visegrád és Szob állomásait. Az EC-vonatok nem állnak meg Érsekújvárban és Párkányban,amíg nem törlik el a rendkívüli állapotból adódó rendelkezést. Az Érsekújvárból személyvonattal vagy gyorsvonattal utazókat csak Tardoskeddig szállítja a vonat, innen pótlóbuszok viszik őket tovább. Tardoskedden Vojtech Šebeň a vasúttársaság érsekújvári elöljárója elmondta, a reggeli órákban nehezítette a pótlóbuszok közlekedését a Vágsellyén mára állandósult forgalmi dugó, de a járási székhelyen várakozó vonatokat elérték az utasok. Jančov Szilvia az egyik utas a vasúti baleset napján az Érsekújvárból 6.18-kor induló vonattal próbált eljutni pozsonyi munkahelyére. Tardoskedden több száz ember várakozott, de csak két pótlóbusz volt. Akadt, aki taxival utazott tovább, ő aznap inkább visszautazott Érsekújvárba. Szerdán is nagy volt a káosz a reggeli órákban, senki sem tudta, melyik vonatra lehet felszállni. Jančov Szilvia 6.18-kor indult, de csak 9.30 órára ért be Pozsonyba. Amikor az egyik induló vonatra végre felszálltak Vágsellyén, jött egy másik vonat is, ami végül megelőzte őket. Elmondta, hogy semmilyen instrukciók nem hangzottak el a tanácstalan, nyugtalan utasok számára a hangosbemondóban a vasúttársaság részéről. „Úgy döntöttem, ma inkább Pozsonyban alszom, hogy biztosan beérjek a munkahelyemre. Örülni fogunk, ha legalább hétfőtől rendbe jönne majd a dolgok” – mondta Jančov Szilvia. Szerdán a tardoskeddi vasútállomás dolgozói palackozott vizet osztottak az utasoknak, egyikük elárulta, hogy egy új rendelet szerint hamarosan már a vonatokban is osztanak majd vizet a nagy hőségben. A vasúttársaság dolgozói elmondták, kedden több agresszív, mérges utassal is találkoztak, csaknem a tettlegességig fajult az egyik nézeteltérés, mert az egyik utas szidta a vasutat, és egy vasutas rokona ezt személyes támadásként élte meg. Síró édesanyával is találkoztak, aki aggódott, hogy nem ér be gyermekével a pozsonyi kramárei kórházban kapott délelőtti időpontra. A kiránduló gyerekek a fűben heverve vártak a pótlóbuszokra, csak a felnőttek bosszankodtak, káromkodtak. Vojtech Šebeň elmondta, nagy szükség van ilyen helyzetben arra, hogy az utasok is tudomásul vegyék, válsághelyzet van.

Galéria