GALÉRIA: Negyvenöt éve minden nyáron kerékpárral barangolnak

Mikor és milyen céllal szervezték meg az első Honismereti Kerékpártúrát?

A Honismereti Kerékpártúra egy atipikus rendezvény, melyet a szükség hozott létre a 70-es években. Az akkori hatalom ugyanis nem engedélyezte a szervezeteknek, elsősorban a diákkluboknak a nyári ifjúsági találkozók megszervezését. 1975-ben az Ady Endre Diákklub vezetője, Merva László hivatalos, a tábor megszervezésére vonatkozó kérvényét szó szerint politikai-higiéniai okokra hivatkozva utasították el. Szabó Rezső jogász adta azt a zseniális ötletet, hogy kétnaponta új táborhelyre költözzön a csapat, így tudtuk kijátszani az akkori szigorú megkötést.



Hol valósult meg az első túra?

Pozsonyeperjes volt az első helyszín, s az akkori diákság lehetőségeit szem előtt tartva a kerékpár volt az a közlekedési eszköz, amely mindenki számára elérhető volt. Ahogy elindultak a környező falvakba, egyrészt rádöbbentek arra, hogy mennyire szép az utazás, másrészt pedig arra, hogy új embereket, helyi értékeket, olyan érdekességeket ismernek meg, amelyekkel szülőföldünk büszkélkedik. Már akkor, 1975-ben felmerült, hogy a találkozás e formáját folytatni kell. Így a következő túra már Kelet-Szlovákiában valósult meg.



Ma már ön a túra egyik főszervezője, mikor csatlakozott a kerékpárosokhoz?

A 70-es évek végén, előbb a nővérem, később én is csatlakoztam. Az első túrámon a Mátyusföldet jártuk be. Meghatározóvá vált számomra a szülőföldünk megismerésének ez a formája. Annyi értékes és érdekes emberrel találkoztam, új nézettel, politikai és társadalmi világmeglátással, amely nemcsak megragadott, hanem kötelezett is arra, hogy ezt a kezdeményezést folytassuk. Így a következő túra egyik szervezője már én voltam.



Az első szervezők közül van-e olyan, aki szintén aktív résztvevője a túráknak ma is?

Merva László húga, Tóth Merva Éva kezdetektől ott van minden túrán. A régi szervezők, résztvevők egy-két napra gyakran csatlakoznak ma is a túrához, hogy felidézzék a régi emlékeket és találkozzanak az aktuális túrák résztvevőivel.



Hogyan változott a túrák szellemisége az elmúlt 45 év során, hiszen az első a hatalom nyomására szerveződött?

A régi önmegismerő rendezvények közül a túra tartja magát az eredeti elképzelésekhez. A Honismereti Kerékpártúra akkor abból a szellemiségből indult, hogy egy mozgó, nyári művelődési tárbort akartunk megszervezni. Ez a szellemiség ma is megmaradt, viszont már ráébredtünk arra, hogy nem csak a szűkebb szülőföldünket kell megismerni, átléptük az etnikai határokat. Így barangoltuk be a Szepességet, Sáros és Gömör szlovák vidékeit, továbbá az ország szlovák, rutén, ukrán és német vidékeit is bejártuk. Ráébredtünk arra, hogy ezeken a vidékeken rajtunk kívül más nem érdeklődik az ott még létező magyar kulturális vagy történelmi értékek iránt, illetve azok megtartása és a közkultúrába való visszahozásának feladatát is felvállaljuk.

Hol túráztak az elmúlt 45 évben?

A történelmi Magyarország határait több alkalommal átléptük. A legnyugatibb várostól, Szakolcától indulva, bejártuk a történelmi Morvaország egy részét, megfordultunk Ausztria történelmi Magyarországhoz tartozó részein, több alkalommal jártunk Magyarország területén és terveink szerint jövőre a Vereckei-hágóig kerékpározunk el.



Hogyan szerveződik a kerékpártúrák útvonala és programja?

A túrák általában ott valósulnak meg, ahol vannak olyan helyi szervezők, akik vállalják ezt a néha hálás, néha hálatlan feladatot, és segítenek megszervezni a mintegy 100 túrázó útvonalát, elszállásolását, és segítenek felkutatni olyan aktív helyi embereket, akik a helyi érdekességeket, értékeket mutatják be a résztvevőknek. Általában kidolgozunk egy elképzelést, hogy milyen útvonalon szeretnénk haladni, ezt pedig egyeztetjük a helyi viszonyokat jobban ismerőkkel. A program gyakran menet közben, a helyszínen változik. Négy évvel ezelőtt Szakolcától indulva bejártuk a Duna mentét, Csallóközt, Zoboralját, Mátyusföldet, Garam mentét, tavaly pedig az Ipoly környékét. Folyamatosan haladunk kelet felé, hiszen idén Fülektől Rozsnyóig jelöltük ki az útvonalat.



Melyik volt a legemlékezetesebb túra az ön számára?

A legelső, amely során bejártuk Mátyusföldet, Zoboralját és a Kis-Duna mentét, volt a legszebb és felejthetetlen, mint az első szerelem. Mindent ahhoz viszonyítunk. Meghatározók volt továbbá az 1989 utáni túrák is, hiszen akkor több szervezőnek, résztvevőnek az volt a véleménye, hogy demokráciában nem lesz szükség az ilyen jellegű honismereti túrákra. Javaslatomra akkor léptük át az etnikai határt, és a Szepességbe látogattunk. Rengeteg értékre bukkantunk ott is, köztük az 1848–49-es szabadságharc egyik ütközetének a Branyiszkói-hágó elfoglalása során elesett magyar honvédek emlékművére. A gondozatlan emlékművet az akkori túrázók háromórás munkával igyekeztek megtisztítani a benőtt gaztól. Egy évvel később meglepetésemre Korotnok község ezt az emlékművet is bekerítette, a temető részévé tette, lépcsőt építettek hozzá és rendben tartották.



Mi okoz nehézséget a túrák során?

A túra legnagyobb ellensége a balesetveszély, kiszolgáltatottak vagyunk a közlekedési viszonyoknak. Szlovákiában nincs elég kerékpárút, főleg nem a déli területen. Az összes rendezvény közül mi vagyunk leginkább kiszolgáltatva az időjárásnak. Már arra is volt példa, hogy az egész túra alatt szakadt az eső és felmerült, hogy lefújjuk az egészet, szélnek eresztjük a túrázókat, de végül azt az útvonalat is végigcsináltuk. Az idei túra tervezését is alapvetően befolyásolta az egyre szélsőségesebb időjárás, a hőség és a kiszámíthatatlan esők, viharok. Figyelembe vettük a gömöri dombvidékeket, így naponta maximum 40–60 km-t bicajozunk pihenőkkel.



Hol és hogyan csatlakozhatnak a csapathoz?

Az idei kerékpártúrához a Kárpátmedence legtávolabbi végeiből is jelentkeztek már, de mi elsősorban a felvidéki résztvevőket invitáljuk. A Honismereti Kerékpártúrához bárhol lehet csatlakozni. Csak szervezési okokból – étkezés, belépők, frissítők miatt kérjük az előzetes jelentkezést, de ettől függetlenül minden résztvevőnek örülünk! Minden szülőföldünk értékei iránt érdeklődő, mások véleményével szemben toleráns, s lehetőleg kerékpáros túrázót szeretettel várunk!