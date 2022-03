Napok óta nem működnek a párkányi vasútállomás elektronikus tájékoztató táblái

Napok óta egyáltalán nem működnek a párkányi vasútállomás elektronikus tájékoztató táblái – a peronokon és a vágányokhoz vezető, föld alatti folyosón sem. Ma délelőtt lapunk a helyszínen járt, lefényképeztük a nem működő elektronikus táblákat. A Szlovák Államvasutak mindegyik táblára kihelyezett egy feliratot – Nem működik. Továbbá azt ajánlják, hogy az utazók figyelmesebben hallgassák a hangosbeszélőt. Vasúti munkások lapunknak szintén megerősítették, hogy a tájékoztató rendszer napok óta nem üzemel, nem is tudják mikor lesz megjavítva, kicserélve, e-mailben és telefonon fordultunk Ria Feik Achbergerovához, a Szlovák Államvasutak (ŽSR) vezérigazgatóságának szóvivőjéhez, aki szintén nem tudott konkrét dátumot mondani, hogy mikor fog működni az elektronikus tájékoztató rendszer a párkányi állomáson.

Az öreget nem lehet javítani – újra még nem találtak pénzt

„Tudunk az esetről. A gond az, hogy egy olyan, nagyon régi típusú PRAGOTRON rendszer romlott el Párkányban, amihez már alkatrészek sincsenek. Annyit mondhatok, hogy jóvá van hagyva egy projekt, melynek keretében korszerűsítenénk a párkányi peronokat és a tájékoztató rendszert is. Tehát vadonatúj elektronikus tájékoztatásra cserélnénk a most elromlott régit. Kérdés, hogy cégen belül találunk-e erre tartalék pénzt. Ha igen, akkor prioritás lesz, hogy Párkányban működjön a tájékoztató rendszer” – mondta telefonon a vasúttársaság szóvivője. Azt még ő sem tudta megmondani, pontosan mikor cserélik ki a Párkányban elromlott, régi táblákat. Achbergerová szerint a gond az, hogy erre az évre technikai-műszaki karbantartásra és elmaradt javításokra nem igazán van pénzük, a cég vezetősége folyamatosan tárgyal támogatásról a közlekedési tárcával. A szóvivő hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy Párkány állam- és nemzetközi állomás, sajnálják a kialakult helyzetet, de nem tudnak azonnal intézkedni. „Írja csak meg nyugodtan, hogy baj van, hátha odafenn is meghallják” – köszönt el a szóvivő.