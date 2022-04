Napközit nyitottak az ukrán gyerekeknek

A három gyermekével több éve Kassán élő, eredetileg Ukrajnából származó Victorya Bondarenko lapunknak elmondta, nem egy klasszikus óvodáról van szó, hanem egy olyan napköziről, mellyel elsősorban a háború elől elmenekült szülők válláról szeretnék levenni a terhet. „A két teremben berendezett napköziben különféle foglalkozásokat szervezünk a gyerekeknek, de igazából a szülőknek is próbálunk segíteni, hogy minél kevesebbet gondoljanak a náluk zajló szörnyűségekre. Hétköznapokon tartunk nyitva, két turnusban: reggel nyolc órától délig, majd egy órától ötig. Ha a szülőknek elintéznivalójuk akad, a működésünket segítő, szintén Ukrajnából érkezett pedagógusoknak köszönhetően akár itt is hagyhatják a gyerekeket. Minden napra igyekszünk kitalálni valamilyen speciális foglalkozást, hogy a gyerekek ne unatkozzanak. Rajzolunk velük, játszunk, táncolunk, de például szlovák énekeket és egyéb verseket is tanítunk nekik, hogy az itteni kultúrát is fokozatosan magukba szívják” – közölte lapunkkal Bondarenko, aki a napközi beindítása mellett nyelvtudásának köszönhetően folyamatosan segíti a helyi önkormányzatnak a menekültekkel kapcsolatos ügyintézését is.

Nagy az érdeklődés

Annak ellenére, hogy a napközi hivatalosan csak három napja működik, rengetegen érdeklődnek a szolgáltatás iránt. „Mivel a városban maradt szülők legtöbbjének nincs itt senkije, tudtuk, hogy nagy segítség lesz számukra a napközi. Nem akartunk elhamarkodottan cselekedni, ezért szándékosan sehol sem csináltunk hírverést, nem tájékoztattuk a nyilvánosságot a nyitásról, ennek ellenére már most legalább 10 gyerek jár hozzánk. Úgy működünk, mint az óvodák, vagyis a három és a hat év közöttiek járhatnak hozzánk. Azok, akiket már más óvodába beíratták, hozzánk már nem jöhetnek” – tette hozzá a napközi működését is segítő családanya. A négy pedagógussal működő napköziben jelenleg közel egytucatnyi gyerek van, de a vezetőség tervei szerint hamarosan a napi két turnusba akár 12-12 gyerek is járhat. Az épületet legalább három hónapig használhatják.

Célirányos segítség

Az épületben található termeket ingyen és bérmentve kapták két helyi vállalkozótól, a papírmunkát és az engedélyeztetést Kassa-Óváros önkormányzata intézte, a termek berendezéséhez szükséges tanszereket és egyéb felszereléseket a Kárpátok Alapítvány támogatásából fedezték, melyet gyorsított eljárásban kaptak meg. „Alapítványunk egy 200 000 eurós összköltségvetésű Szeretjük Ukrajnát pályázati programot hirdetett meg. Ennek célja a civil szervezetek, önkormányzatok és iskolák kezdeményezéseinek támogatása az ukrajnai menekültek megsegítésére. A legkiszolgáltatottabbakra összpontosítunk – a kisgyermekes anyákra, a kisebbségek tagjaira és a kiszolgáltatott csoportokra, köztük a különféle fogyatékossággal élőkre. A források nyilvános gyűjtésből származnak szlovákiai és külföldi magánszemélyektől, partneralapítványok és cégek adományaiból. Kassa-Óváros önkormányzatának egy 5 ezer eurós támogatást folyósítottunk, mely egy napközi központ létrehozását tette lehetővé a menekült gyerekek számára. A központ pszichológiai támogatást nyújt a gyerekeknek és szüleiknek, segíti a szlovák közösségbe való gyengéd beilleszkedést és a normális életritmusba való bekapcsolódást, amelyben a gyerekek biztonságban érezhetik magukat. Az anyagi támogatásból a központot bútorokkal, lakástextilekkel, kreatív segédeszközökkel és játékokkal szerelték fel” – zárta Dittel Laura, a Kárpátok Alapítvány igazgatója.