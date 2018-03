Nagypakán is fertőzött az ivóvíz, májustól szűrhetik

Nagypaka | Csütörtök este lakossági fórumot tartottak a dunaszerdahelyi járásbeli községben, ahol az év elején a határértékhez közeli atrazinszintet mértek a vezetékes vízben. A falu szűrőberendezést vesz, de leghamarabb csak májustól tisztíthatnák a vizet.

Nagypakán az önkormányzat üzemelteti a víz- és csatornahálózatot, a szomszédos Békére is innen szállítanak vizet, ott azonban a Nyugat-szlovákiai Vízművek nyújtja a szolgáltatást.

A fórum elején Ivan Seňan polgármester, majd Sebő László, a vízművek dunaszerdahelyi fiók-részlegének igazgatója számolt be az önkormányzat és a szolgáltató intézkedéseiről. Seňan elmondta, a pakai kút vizében literenként 100–110 nanogramm növényvédő szert mutattak ki, az egészségügyi határérték 100 nanogramm/liter. Sebő közölte, a szennyezésben érintett további hat csallóközi községben tökéletesen működnek az aktív szenes szűrőberendezések, a vezetékes vízből maradéktalanul kiszűrik a növényvédő szert. Nagypakán is hasonló műszert szerelnének fel a vízforrásnál, de a mintegy 50 ezer euró értékű berendezés nagy kiadást jelent az önkormányzatnak. A falu vezetése ezért a vízművekkel, valamint a környezetvédelmi minisztériummal is tárgyal.

Leghamarabb májusban, vagy júniusban szerelhetik fel a szűrőt. A polgármester ezt azzal magyarázta, hogy időigényes a helyi paramétereknek megfelelő berendezés legyártása és a beszerzés előtt a folyamatban lévő közbeszerzési eljárást is le kell zárni. Az aktív szenes berendezés felszerelése és működtetése hatással lesz a víz és a csatornázás árára, de egyelőre kérdéses, mennyire drágíthatja a szolgáltatást. A lakosok számos kérdést feltettek a fórumon, az atrazin hatásairól és más szennyezőanyagok jelenlétéről is kérdeztek. Újra elhangzott, hogy az atrazin nem rákkeltő, és nincs bizonyíték arra, hogy káros lenne az emberi szervezetre. Iható a víz, csak a várandós nőknek és a csecsemőknek nem ajánlott a fogyasztása. A vízművek képviselője azt is kijelentette, az általuk figyelt peszticidek közül mást nem mutattak ki a vizsgálatok a vízben. Felmerült az iskolák és az óvodák ellátása is, a helyiek azt kérték a polgármestertől, hogy palackozott vizet szállítsanak az alapiskolába és az óvodába. Ivan Seňan azt ígérte, teljesíti a kérést.

Sebő Lászlótól megtudtuk, hogy a szennyezésben érintett hat faluban – Bakán, Dercsikán, Csallóköznádasdon, Gellében, Lúcson és Sárosfán – megállapodott az atrazin szintje. A folyamatban lévő rendőrségi nyomozásról nincsenek új információi, továbbra sem tudni, hogyan került a növényvédő szer a vízhálózatba.