Nagy Pál hamarosan leteszi a hivatali esküt, a polgármester két szavazattal kapott többet, mint a kihívója

Vízkeleten két független jelölt pályázott a polgármesteri posztra, Nagy Pál, aki 2010 óta irányítja a falut és Halag György, a korábbi polgármester. A szavazólapok megszámolása után nem hirdettek győztest a faluban, ugyanis mindkét jelölt ugyanannyi, 423 szavazatot kapott. Vízkeleten április 13-án tartották volna meg az új polgármester-választást. Andrej Danko a parlament elnöke korábban erre a napra hirdette meg az időközi önkormányzati választásokat. Január végén azonban kiderült, hogy mégsem kell újra az urnákhoz járulni a falu lakosainak. Nagy ugyanis panasszal fordult az AB-hoz, és a taláros testület úgy döntött, hogy továbbra is a regnáló polgármester vezetheti a falut. “Tudomásomra jutott, hogy legalább két szavazólapon, ellipszis alakban, a sorszámom és a nevem is bekarikázták a lakosok és ezeket a szavazólapokat a választási bizottságban érvénytelennek nyilvánították. A módszertani utasítás viszont nem foglalkozik ilyen esettel” - magyarázta lapunknak Nagy, aki a választások után ügyvédhez fordult, tőle tudta meg, hogy az AB már korábban is foglalkozott hasonló üggyel, akkor arról határoztak, hogy el kell ismerni a szavazatokat. Tomáš Senaj az AB szóvivője közölte, hogy a testület január végi zárt ülésén úgy döntött, hogy eltörli a helyi választási bizottság jegyzőkönyvezett határozatát, amelyben az áll, hogy ugyanannyi szavazatot kapott a két polgármesterjelölt. “Nagy Pált nyilvánítja a falu megválasztott polgármesterének” - folytatta Senaj. Nagy tehát két szavazattal kapott többet, mint kihívója.

A polgármestertől megtudtuk, egyelőre csak a községi hivatalba érkezett levél arról, hogy nem kell megismételni a választásokat a faluban. Az erről szóló határozat a hét elején jelent meg az önkormányzat honlapján. Nagy hamarosan összehívja a képviselő-testületet, hogy letehesse a hivatali esküt. “A törvény értelmében amíg nincs új polgármester, addig a regnáló vezető irányítja a falut, a képviselő-testületet pedig a hivatalban lévő polgármesternek kell összehívnia” - magyarázta Nagy Pál. A választások után szinte teljesen átalakult a falu kilenctagú képviselő-testülete, nyolc új képviselőnek adtak mandátumot a lakosok. A polgármester jó együttműködésre számít, folytatná az elkezdett projekteket, bérlakásokat és óvodát építenek és új építkezési telkeket jelölnének ki.