Mozgó tetőszerkezete lesz az új párkányi szabadtéri színpadnak

Sikeres évet zár a város alapította Štúrovo–Parkan TDM. Mint arról korábban beszámoltunk, a szervezet 45 ezer eurós állami támogatást nyert el egy új szabadtéri színpad beszerzésére és kialakítására. Németh Lívia, a TDM ügyvezető igazgatója közölte, hogy az összeget jövő év végéig tudják felhasználni, de mielőtt kiírták volna a színpadra a versenytárgyalást, szakértőkkel konzultálva arra jutottak, hogy az új színpadnak inkább mobil, mozgatható tetőszerkezete lesz, mert ez a korszerűbb, jobb megoldás. Emiatt viszont az önrész értékét 12 ezer euróval emelni kell, ez az összeg pedig már csak a TDM jövő évi költségvetésébe fér bele. Tehát a versenytárgyalást januárban írják majd ki. Viszont a jövő évi kulturális szezont már az új színpaddal kezdenék. Most, karácsony előtt a szervezet 3 workshopot rendez majd péntekenként az információs központban, a Viza centrumban, tehát aki saját készítésű ajándékot, dekorációs tárgyat ajándékozna szeretteinek, megtanulhatja azok készítését. Jelenleg a párkányi téli wellness-lehetőségeket népszerűsítik és részt vesznek egy megyei turisztikai kampányban is, melynek folyományaképp egy digitális alkalmazást is fejlesztenek.

Új tagok és 95 ezer eurós fejlesztés

A Štúrovo–Párkány TDM-be két régióbeli község, Béla és Helemba is belépne. A szervezet feltérképezi az általuk nyújtott szolgáltatásokat és ezek integrálását a kínálatba. Zajlanak a tagfelvételi tárgyalások, egyelőre csak az egyik falu teljesíti az összes feltételt a belépéshez. Ugyanakkor a TDM jövő év elején már egy új, komoly, mintegy 95 ezer eurós projekt elkészítésébe kezd, a fejlesztéssel szintén az idegenforgalmi színvonalat emelnék, de részleteket egyelőre nem közöltek. A szervezet saját rendezvényeit, például a Kakasfesztet és a Reggeli a hídon elnevezésű találkozót 2024-ben is megtartják, mert ezek idén is nagy sikert arattak.

A Štúrovo–Parkan Turisztikai Desztinációs Menedzsment továbbra is részt vesz a Nyitra megyei TDM workshopjain, melyek alapján többek közt a borturizmust emelnék magasabb szintre a városban és környékén.